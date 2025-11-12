شهروندخبرنگار ما با ارسال پیامی از بلاتکلیفی متقاضیان مسکن شهرستان پرند استان تهران ابراز نگرانی کرد و خواستار رسیدگی به این موضوع شد.

باشگاه خبرنگاران جوان - مسکن ملی شهرستان پرند استان یکی از بزرگترین پروژه‌های دولت در این شهرستان است که با هدف تامین مسکن برای اقشار مختلف جامعه در نظر گرفته شد تا متقاضیان با مشکلات کمتری مواجه شوند. اما این روز‌ها آنها با چالش‌هایی نظیر تاخیر در تحویل پروژه و یا افزایش آورده مسکن رو‌به‌رو شده است.

شهروندخبرنگار ما با ارسال پیامی خواستار رسیدگی به این مشکل شد.

متن پیام شهروندخبرنگار

سلام من تو پروژه مسکن ملی پرند از سال ۱۴۰۱ ثبت نام کردم، در زمان ثبت نام اعلام کردن بابد ۵الی۶ واریزی ۴۰ تومانی در بازه زمانی‌های ۳الی۴ ماهه داشته باشیم تا به الان مبلغ ۴۸۰ میلیون گرفتن و همچنان ادامه دارد و جالب این جا هستش که زمان تحویل و زمان آخرین مبلغ واریزی مشخص نیست در این ۴ ماهه اخیر هم هر ۳۰ تا ۴۵ روز درخواست واریز ۸۰ میلیون پول میکنند من با این حقوقی که میگیرم باید ۳ ماه کامل حقوقم رو کنار بزارم بدون هیچ گونه خرج کردی تا بتونم این واریزی را داشته باشم من اگر ماهی بالای ۸۰ میلیون درآمد داشتم که دنبال مسکن ملی نمی‌رفتم.