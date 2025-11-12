شهروندخبرنگار ما با ارسال پیامی از بلاتکلیفی متقاضیان مسکن شهرستان پرند استان تهران ابراز نگرانی کرد و خواستار رسیدگی به این موضوع شد.

باشگاه خبرنگاران جوان - مسکن ملی شهرستان پرند استان یکی از بزرگترین پروژه‌های دولت در این شهرستان است که با هدف تامین مسکن برای اقشار مختلف جامعه در نظر گرفته شد تا متقاضیان با مشکلات کمتری مواجه شوند. اما این روز‌ها آنها با چالش‌هایی نظیر تاخیر در تحویل پروژه و یا افزایش آورده مسکن رو‌به‌رو شده است.
شهروندخبرنگار ما با ارسال پیامی خواستار رسیدگی به این مشکل شد.
 
متن پیام شهروندخبرنگار
سلام من تو پروژه مسکن ملی پرند از سال ۱۴۰۱ ثبت نام کردم، در زمان ثبت نام اعلام کردن بابد ۵الی۶ واریزی ۴۰ تومانی در بازه زمانی‌های ۳الی۴ ماهه داشته باشیم تا به الان مبلغ ۴۸۰ میلیون گرفتن و همچنان ادامه دارد و جالب این جا هستش که زمان تحویل و زمان آخرین مبلغ واریزی مشخص نیست در این ۴ ماهه اخیر هم هر ۳۰ تا ۴۵ روز درخواست واریز ۸۰ میلیون پول میکنند من با این حقوقی که میگیرم باید ۳ ماه کامل حقوقم رو کنار بزارم بدون هیچ گونه خرج کردی تا بتونم این واریزی را داشته باشم من اگر ماهی بالای ۸۰ میلیون درآمد داشتم که دنبال مسکن ملی نمی‌رفتم.
 
 
برای یادگیری اصول تصویربرداری خبری به صفحه «آموزش تصویربرداری برای شهروندخبرنگاران» مراجعه کنید.
برچسب ها: مسکن ملی ، تاخیر در تحویل ، سوژه خبری
خبرهای مرتبط
افزایش آورده مسکن متقاضیان قوچانی را نگران کرد
رنجش متقاضیان مسکن ملی پرند از افزایش آورده
شهروندخبرنگار فارس؛
متقاضیان مسکن ملی ماهور شهر صدرا در انتظار تحویل واحدها
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
متقاضیان مسکن ملی ماهور شهر صدرا در انتظار تحویل واحدها
به وقت برداشت طلای سرخ در روستای علوی کاشان + فیلم
آخرین اخبار
به وقت برداشت طلای سرخ در روستای علوی کاشان + فیلم
متقاضیان مسکن ملی ماهور شهر صدرا در انتظار تحویل واحدها
مشکلات دریافت مجوز مرکز پیش دبستانی در شهرستان منوجان از زبان شهروندخبرنگار
معضلات اهالی محله نازی آباد از فروش مغازه‌های عمده گوشت فروشی
اجرای نمایش بانوی بی نشان در سالن فرهنگ و ارشاد آران و بیدگل به مناسبت ایام فاطمیه + فیلم
رنجش دانش آموزان اهوازی از تعطیل نشدن مدارس در روز‌های آلوده هوا
برگزاری مراسم شورای انتخابات شورای دانش آموزی در دبستان احسان روستای علی میرزایی دلفان
حال و روز ناخوش ماهشهری‌ها از آلودگی هوای کارخانه آسفالت + فیلم
نارضایتی مشتریان سایپا از دیر کرد تحویل خودروی اطلس G