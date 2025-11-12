در پی وقوع تصادف رانندگی در تاریخ ۹ آبان که منجر به فوت ۴ کارگر شهرداری تهران شد، پرونده قضایی تشکیل شده است.

باشگاه خبرنگاران جوان - به نقل از قوه قضاییه؛ روز ۹ آبان ماه، در پی برخورد یک دستگاه خودرو سواری پژو پارس با ۴ خوردو دیگر از جمله خودرو‌های سمند، پژو ۴۰۵، پراید و یک دستگاه وانت نیسان حامل ۱۲ کارگر شهرداری در بزرگراه شهید فهمیده به دلیل سرعت بالای خودرو و واژگونی وانت نیسان منجر به فوت ۴ کارگر شهرداری و مصدومیت ۷ شهروند دیگر شد.

براساس نظر پلیس راهور، در این حادثه راننده پژو پارس و وانت نیسان به دلیل سوار کردن مسافر در قسمت بار مقصر شناخته شدند.

در پی وقوع این حادثه دردناک، پرونده قضایی برای راننده پژو پارس به دلیل رانندگی در حالت مستی و ایراد صدمه بدنی غیرعمدی براثر رانندگی منجر به فوت تشکیل شد.

پس از تفهیم اتهام، قرار مناسب برای راننده پژو پارس صادر شده است.

در مورد راننده وانت نیسان نیز پرونده‌ای به اتهام ایراد صدمه بدنی غیر عمد براثر تصادف رانندگی منجر به فوت تشکیل شد که در حال رسیدگی است.

