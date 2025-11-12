باشگاه خبرنگاران جوان - غلامرضا خوشزاد گفت: توسعه راهها، تکمیل سدها و آبرسانی به شهرها، احداث بیمارستان، تکمیل طرحهای فاضلاب، تکمیل راه آهن اردبیل - میانه و اجرای طرحهای کشاورزی از جمله طرحهای پیشران توسعه استان اردبیل محسوب میشود.
او افزود: علاوه بر این، برنامههای بلندمدت توسعهای هم در استان تهیه و تدوین شده تا بر اساس وضعیت موجود و شرایط خاص بتوان توسعه اقتصادی، کشاورزی و عمرانی استان را رقم زد.
سرپرست معاونت برنامهریزی سازمان مدیریت و برنامهریزی اردبیل با بیان اینکه محورهای توسعه استان در سند آمایش سرزمینی تبیین و مشخص شده است گفت: سند آمایش سرزمینی، مهمترین سند بالادستی استان اردبیل است که در آن تلاش شده تا محورهای توسعه استان به درستی تبیین و روشنگری شود.
خوشزاد افزود: بر اساس این سند، طرحهای توسعهای استان مورد رصد و پایش قرار میگیرد تا به درستی در نقاط مختلف استان منطبق با اهداف مورد نظر اجرا شود.
او با بیان اینکه در برنامه هفتم توسعه رسیدن به رشد اقتصادی هشت درصدی مد نظر قرار گرفته است گفت: در سه حوزه کشاورزی، گردشگری و صنعت و معدن برنامه جامع توسعه استان مورد پیگیری قرار گرفته تا بر اساس هدفگذاری تعیین شده شرایط برای اجرای طرحها فراهم شود.
سرپرست معاونت برنامه ریزی سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان اردبیل اظهار کرد: برش استانی برنامه هفتم توسعه هنوز از طرف سازمان برنامه و بودجه ابلاغ نشده، اما بر اساس برنامه ریزی، مقرر شده تمام استانها بر اساس قالب مشترک، برنامه هفتم استانی را تدوین نمایند.
