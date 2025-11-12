پسر جوان که هنگام درگیری با دوستش انگشت دستش با قمه قطع شده در دادگاه خواهان قصاص شد.

باشگاه خبرنگاران جوان- اوایل امسال پسر ۳۲ ساله‌ای به نام مهران با مراجعه به پلیس از دوستش شکایت کرد و در تشریح ماجرا گفت: «من و وحید دوستان قدیمی هم بودیم، اما چند روز قبل تماس گرفت و در حالی که مست بود به من فحاشی کرد و بعد هم قرار دعوا گذاشتیم. وقتی سر قرار رفتم او ناگهان با قمه به دستم ضربه زد که انگشت وسط دستم از بند دوم قطع شد. بلافاصله به بیمارستان رفتم، اما پزشکان نتوانستند کاری انجام دهند. حالا هم از وحید شکایت دارم و خواستار قصاص هستم.»

پس از آن مأموران وحید را بازداشت کردند و با اعتراف او و تکمیل تحقیقات، پرونده برای رسیدگی به شعبه ۱۳ دادگاه کیفری یک استان تهران فرستاده شد.



در دادگاه چه گذشت؟

در ابتدای جلسه شاکی بار دیگر ماجرای درگیری را شرح داد و گفت: «هیچ تقاضایی جز قصاص متهم ندارم.»

پس از آن متهم به جایگاه رفت و با ابراز ندامت از شاکی خواست تا او را ببخشد.

در ادامه قاضی به شاکی گفت: «طبق گزارش پزشکی قانونی امکان قصاص وجود ندارد چرا که کارشناسان آن سازمان گفته‌اند ممکن است در صورت قطع بند دوم انگشت وسط، هر ۵ انگشت دستش کارایی خودش را از دست بدهد و آسیب به کل دست وارد شود.».

اما شاکی به قضات گفت: «من پیش از جلسه رسیدگی با چند پزشک صحبت کردم و آنها همه عنوان کردند که امکان قطع انگشت بدون آسیب زدن به سایر انگشت‌ها وجود دارد. من نه او را می‌بخشم و نه دیه می‌خواهم، فقط قصاص. به همین خاطر درخواست می‌کنم پرونده را برای بررسی در کمیسیون ۵ نفره به پزشکی قانونی بفرستید تا با تأیید آنها بتوانم او را قصاص کنم.»

قضات برای صدور رأی وارد شور شدند.

منبع: روزنامه ایران