باشگاه خبرنگاران جوان - سرهنگ محمد کبودی تبار، سر کلانتر یازدهم پلیس پیشگیری پایتخت بیان داشت: با وقوع سرقت‌های سریالی سنگ قبر‌های بهشت زهرا (س)، ماموران کلانتری ۲۰۵ صحن مطهر پیگیری این موضوع را برعهده گرفته و برای دستگیری عامل این سرقت‌ها وارد عمل شدند.

این مقام انتظامی اضافه کرد: با رصد‌های اطلاعاتی و شگرد‌های نوین پلیسی هویت سارق را شناسایی و با هماهنگی قضایی متهم را طی یک عملیات ضربتی دستگیر کردند و در بازرسی از مغازه سنگ قبر فروشی آنها ۱۰ سنگ قبر مسروقه و ۲ کتیبه سنگی نفیس کشف که به همراه متهم به کلانتری انتقال داده و مغازه وی با اخذ مجوز نیز پلمپ شد.

سرکلانتر یازدهم پلیس پیشگیری پایتخت بیان کرد: متهم که با سوءاستفاده از ساعات کم تردد در بهشت زهرا (س) اقدام به این سرقت‌ها می‌کرده و سپس با سابیدن و تغییر آنها را به فروش می‌رسانده در کلانتری به جرم خود اعتراف کرد و سپس برای ادامه روند قانونی به دستگاه قضایی تحویل داده شد.