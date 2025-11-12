سر کلانتر یازدهم پلیس پیشگیری پایتخت از دستگیری یک سارق سنگ قبر‌ها در بهشت زهرا (س) خبر داد.

باشگاه خبرنگاران جوان - سرهنگ محمد کبودی تبار، سر کلانتر یازدهم پلیس پیشگیری پایتخت بیان داشت: با وقوع سرقت‌های سریالی سنگ قبر‌های بهشت زهرا (س)، ماموران کلانتری ۲۰۵ صحن مطهر پیگیری این موضوع را برعهده گرفته و برای دستگیری عامل این سرقت‌ها وارد عمل شدند.

این مقام انتظامی اضافه کرد: با رصد‌های اطلاعاتی و شگرد‌های نوین پلیسی هویت سارق را شناسایی و با هماهنگی قضایی متهم را طی یک عملیات ضربتی دستگیر کردند و در بازرسی از مغازه سنگ قبر فروشی آنها ۱۰ سنگ قبر مسروقه و ۲ کتیبه سنگی نفیس کشف که به همراه متهم به کلانتری انتقال داده و مغازه وی با اخذ مجوز نیز پلمپ شد.

 سرکلانتر یازدهم پلیس پیشگیری پایتخت بیان کرد: متهم که با سوءاستفاده از ساعات کم تردد در بهشت زهرا (س) اقدام به این سرقت‌ها می‌کرده و سپس با سابیدن و تغییر آنها را به فروش می‌رسانده در کلانتری به جرم خود اعتراف کرد و سپس برای ادامه روند قانونی به دستگاه قضایی تحویل داده شد.

برچسب ها: سرقت سنگ قبر ، سرقت سریالی
خبرهای مرتبط
دستگیری سارق موبایل قاپ در ری
هشدار پلیس فتا درباره بدافزار «عکس یادگاری با هوش مصنوعی»
دستگیری سارقانی که حتی موتورسیکلت‌شان هم مسروقه بود
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
نظرات کاربران
انتشار یافته: ۱
در انتظار بررسی: ۰
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۳:۵۸ ۲۱ آبان ۱۴۰۴
خدا این مردرا مورد لعن و نفرین قرار دهد که حتی از سنگ قبر مردگان سوءاستفاده می کرده است.
۰
۰
پاسخ دادن
ملاقات دردسرساز مادر و کودک بعد از طلاق
شاکی خواهان قطع انگشت دست متهم شد
هشدار پلیس فتا درباره بدافزار «عکس یادگاری با هوش مصنوعی»
دومین فراخوان تعیین تکلیف ۱۷۰۰۰ دستگاه خودرو و موتورسیکلت توقیفی
تردد در ۲ بزرگراه صدر و حکیم پرحجم و سنگین است
تشکیل پرونده قضایی در رابطه با فوت ۴ کارگر شهرداری تهران
هشدار پلیس آگاهی درباره کلاهبرداری‌های سرمایه‌گذاری و رمزارز
هوای تهران در شرایط قابل قبول است
طرح ملی «محیط‌یار» در مدارس ابتدایی سراسر کشور آغاز شد
اجرای طرح «پناه گرم» در ۲۲ منطقه تهران برای بی‌خانمان‌ها
آخرین اخبار
توکلی‌زاده: تهران شناسنامه تازه‌ای ساخته است؛ روایت قهرمانانه جنگ ۱۲ روزه باید ثبت شود
هزینه‌های صرف‌جویی آب صرف اصلاح شبکه می‌شود/ وزارت نیرو هیچ چاه آبی در اختیار شهرداری نگذاشته
بررسی مجازات‌های قانون مبارزه با مواد مخدر
اجرای طرح «پردیس خانواده» در پنج منطقه پایتخت
کاهش بازگشت به چرخه اعتیاد با تامین معیشت و مسکن بهبودیافتگان
اجرای طرح «پناه گرم» در ۲۲ منطقه تهران برای بی‌خانمان‌ها
راه‌اندازی سامانه هوشمند بازرسی دفاتر قانونی در تأمین اجتماعی
سومین رویداد جایزه ملی جوانی جمعیت شنبه ۲۴ آبان‌ماه برگزار می‌شود
پیشنهاد استانداری برای تشکیل کمیته کارشناسی بررسی مشکلات بازار تهران
طرح ملی «محیط‌یار» در مدارس ابتدایی سراسر کشور آغاز شد
شاکی خواهان قطع انگشت دست متهم شد
هشدار پلیس فتا درباره بدافزار «عکس یادگاری با هوش مصنوعی»
ایران به موافقت‌نامه‌های بین‌المللی وین و استراسبورگ در حوزه مالکیت معنوی پیوست
هشدار پلیس آگاهی درباره کلاهبرداری‌های سرمایه‌گذاری و رمزارز
ملاقات دردسرساز مادر و کودک بعد از طلاق
تردد در ۲ بزرگراه صدر و حکیم پرحجم و سنگین است
هوای تهران در شرایط قابل قبول است
تشکیل پرونده قضایی در رابطه با فوت ۴ کارگر شهرداری تهران
دومین فراخوان تعیین تکلیف ۱۷۰۰۰ دستگاه خودرو و موتورسیکلت توقیفی
دستگیری سارق موبایل قاپ در ری
ورود اتوبوس‌های دوکابین به پایتخت تا پایان بهمن ماه/ احتمال تعطیلی پاساژ علاءالدین
دستگیری سارقانی که حتی موتورسیکلت‌شان هم مسروقه بود
توافقنامه حج تمتع ۱۴۰۵ میان ایران و عربستان امضا شد
سرقت ۳ هزار و ۷۰۰ دلاری خانم نظافتچی
دستگیری عامل قدرت نمایی مقابل قهوه خانه در بازار تهران
همکاری شهرداری تهران و وزارت جهاد کشاورزی برای ارتقای امنیت غذایی شهروندان
تشکیل پرونده قضایی برای منتشرکنندگان ادعای پیدا شدن پیکر‌های مجهول‌الهویه در سد کرج
در جنگ اخیر اقتدار نیرو‌های مسلح در سطح جهانی شناخته شد
اعلام آمادگی سازمان بهشت زهرا برای برگزاری نماز باران
تشکیل پرونده قضائی و اعلام جرم علیه یک بلاگر