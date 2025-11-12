سر کلانتر پنجم پلیس پیشگیری پایتخت از دستگیری کلاهبرداری که با اسکناس جعلی اقدام به پرداخت هزینه بار در قسمت انبار ترمینال غرب می‌کرد، خبر داد.

باشگاه خبرنگاران جوان - سرهنگ حسین مهرعلیان بیان داشت: پیرو شکایت چند نفر از شهروندان در خصوص کلاهبرداری توسط فردی که اقدام به پرداخت هزینه بار به مبالغ بالا از آنها کرده بود پیگیری موضوع و دستگیری این فرد در دستور کارتیم عملیات کلانتری ۲۰۹ ترمینال غرب قرار گرفت.

سرهنگ مهرعلیان در ادامه افزود: ماموران پلیس با استفاده از ترفند‌های خاص و ویژه پلیسی موفق به شناسایی هویت و مخفیگاه این فرد کلاهبردار شدند و با کسب مجوز از مقامات قضایی به آنجا مراجعه کردند و در یک عملیات ضربتی وی را زمینگیر کردند.

این مقام انتظامی اضافه کرد: در بازرسی‌های اولیه از مخفیگاه متهم یک میلیارد و ۷۹۰ میلیون ریال و ۲۰۰ دلار تقلبی کشف و به همراه متهم به کلانتری انتقال داده شدند متهم در کلانتری به جرم خود مبنی بر کلاهبرداری به شیوه ارائه پول جعلی به متصدی انبار‌ها و تسویه بار‌ها از آنها اعتراف کرد و به همراه پرونده تشکیل شده تحویل مقامات قضایی شد. سرکلانترپنجم پلیس پیشگیری پایتخت بیان کرد: تا کنون هشت نفر از شکات این کلاهبردار شناسایی شده‌اند و شناسایی شکات دیگر در دستور کار پلیس قرار دارد

سرهنگ مهرعلیان به شهروندان توصیه نمود: در صورت دریافت وجه نقد حتما از اصل بودن آن اطمینان حاصل نمایند و در صورت مشاهده این گونه موارد سریعا از طریق سامانه ۱۱۰ پلیس موضوع را اطلاع رسانی کنند.

برچسب ها: اخبار حوادث و انتظامی ، پلیس پیشگیری پایتخت ، کلاهبرداری ، اسکناس جعلی
