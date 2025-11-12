باشگاه خبرنگاران جوان؛ جواد فراهانی - بر اساس اعلام این شرکت، تا تاریخ ۱۰ فوریه ۲۰۲۶، دکمه‌های «پسندیدن» (Like) و «اشتراک‌گذاری» (Share) در تمام وب‌سایت‌های خارج از مجموعه متا از کار خواهند افتاد؛ اقدامی که به ۱۶ سال استفاده مداوم از این ابزار‌ها پایان می‌دهد.

این دکمه‌ها نخستین بار در سال ۲۰۱۰ معرفی شدند تا پلی میان فیس‌بوک و اینترنت باز ایجاد کنند و به کاربران اجازه دهند محتوای وب‌سایت‌های مختلف را بدون خروج از آن سایت‌ها در فیس‌بوک به اشتراک بگذارند یا آن را لایک کنند.

منظور از «سایت‌های خارجی»، تمامی وب‌سایت‌هایی است که متعلق به شرکت متا نیستند؛ برای مثال، وقتی در یک وب‌سایت خبری یا فروشگاه آنلاین دکمه «پسندیدن در فیس‌بوک» یا «اشتراک‌گذاری» را در کنار مطلب یا محصولی می‌بینید، آن سایت در دسته‌ی سایت‌های خارجی قرار می‌گیرد.

این دکمه‌ها به کاربران این امکان را می‌دادند که بدون ترک سایت، محتوای دلخواهشان را در فیس‌بوک منتشر کنند یا از آن حمایت کنند.

اما متا اکنون معتقد است این ابزار‌ها بخشی از یک دوره تاریخی اینترنت بوده‌اند و دیگر با چشم‌انداز جدید و متمرکزتر شرکت برای ساخت پلتفرمی کارآمدتر هم‌خوانی ندارند.

شرکت متا همچنین به مدیران سایت‌ها و توسعه‌دهندگان اطمینان داده است که فرایند غیرفعال‌سازی این دکمه‌ها به‌صورت نرم و بدون بروز خطای فنی انجام خواهد شد. به این ترتیب، پس از حذف رسمی، این دکمه‌ها به‌طور خودکار نامرئی می‌شوند، اما عملکرد اصلی وب‌سایت‌ها مختل نخواهد شد.

با این حال، متا از توسعه‌دهندگان خواسته است که برای اطمینان از تجربه کاربری بهتر، کد‌های مربوط به این ابزار‌ها را پیش از موعد از وب‌سایت‌های خود حذف کنند.

این اقدام در راستای تغییر راهبرد کلی شرکت انجام می‌شود که هدف آن، کاهش وابستگی پلتفرم‌های متا به اینترنت آزاد و محیط‌های دیجیتال خارجی است؛ تغییری که پرسش‌هایی درباره آینده اینترنت و تعامل میان پلتفرم‌های مختلف برمی‌انگیزد.

منبع: نیویورک پست