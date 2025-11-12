شرکت «متا» با اعلام حذف دکمه‌های لایک و اشتراک‌گذاری خارجی در سال ۲۰۲۶ از پایان یک دوره تاریخی در شبکه اجتماعی «فیس‌بوک» خبر داد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ جواد فراهانی - بر اساس اعلام این شرکت، تا تاریخ ۱۰ فوریه ۲۰۲۶، دکمه‌های «پسندیدن» (Like) و «اشتراک‌گذاری» (Share) در تمام وب‌سایت‌های خارج از مجموعه متا از کار خواهند افتاد؛ اقدامی که به ۱۶ سال استفاده مداوم از این ابزار‌ها پایان می‌دهد.

این دکمه‌ها نخستین بار در سال ۲۰۱۰ معرفی شدند تا پلی میان فیس‌بوک و اینترنت باز ایجاد کنند و به کاربران اجازه دهند محتوای وب‌سایت‌های مختلف را بدون خروج از آن سایت‌ها در فیس‌بوک به اشتراک بگذارند یا آن را لایک کنند.

منظور از «سایت‌های خارجی»، تمامی وب‌سایت‌هایی است که متعلق به شرکت متا نیستند؛ برای مثال، وقتی در یک وب‌سایت خبری یا فروشگاه آنلاین دکمه «پسندیدن در فیس‌بوک» یا «اشتراک‌گذاری» را در کنار مطلب یا محصولی می‌بینید، آن سایت در دسته‌ی سایت‌های خارجی قرار می‌گیرد.

این دکمه‌ها به کاربران این امکان را می‌دادند که بدون ترک سایت، محتوای دلخواهشان را در فیس‌بوک منتشر کنند یا از آن حمایت کنند.

اما متا اکنون معتقد است این ابزار‌ها بخشی از یک دوره تاریخی اینترنت بوده‌اند و دیگر با چشم‌انداز جدید و متمرکزتر شرکت برای ساخت پلتفرمی کارآمدتر هم‌خوانی ندارند.

شرکت متا همچنین به مدیران سایت‌ها و توسعه‌دهندگان اطمینان داده است که فرایند غیرفعال‌سازی این دکمه‌ها به‌صورت نرم و بدون بروز خطای فنی انجام خواهد شد. به این ترتیب، پس از حذف رسمی، این دکمه‌ها به‌طور خودکار نامرئی می‌شوند، اما عملکرد اصلی وب‌سایت‌ها مختل نخواهد شد.

با این حال، متا از توسعه‌دهندگان خواسته است که برای اطمینان از تجربه کاربری بهتر، کد‌های مربوط به این ابزار‌ها را پیش از موعد از وب‌سایت‌های خود حذف کنند.

این اقدام در راستای تغییر راهبرد کلی شرکت انجام می‌شود که هدف آن، کاهش وابستگی پلتفرم‌های متا به اینترنت آزاد و محیط‌های دیجیتال خارجی است؛ تغییری که پرسش‌هایی درباره آینده اینترنت و تعامل میان پلتفرم‌های مختلف برمی‌انگیزد.

منبع: نیویورک پست

برچسب ها: متا ، فیسبوک ، لایک کردن ، اشتراک گذاری
خبرهای مرتبط
امکان خروج از گروه‌های واتساپی بدون اطلاع دیگران
فراهم شدن امکان اطمینان از سن افراد در Facebook Dating
ماموریت مجموعه متا چیست و قرار است چه اتفاقاتی برای کاربران شبکه‌های اجتماعی بیافتد؟
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
از طهرانی‌مقدم تا ماهواره‌های بومی؛ روایت ایران در صنعت هوافضا
واکنش دانشگاه آزاد به حاشیه‌های مراسم دفاع «بهنوش طباطبائی»
ارزیابی ایمنی «واکسن سینوفارم» در دوران بارداری
بحران جدید غول‌های فناوری: کمبود برق مانع توسعه هوش مصنوعی می‌شود
۴ تهدید قابل توجه سرما برای تلفن همراه هوشمندتان
دیابت شایع ترین علت عدم بینایی و قطع عضو + فیلم
کاهش چشمگیر مرگ‌ومیر نوزادان در ایران طی چهار دهه
داوری اردکانی: از هوش مصنوعی رو نگردانیم، اما شیفته آن نباشیم
برگزاری همایش ارزیابی الکترونیکی هیأت‌های اجرایی جذب و کارگروه صلاحیت عمومی
شارپ با یک دستگاه منحصر‌به‌فرد به دنیای اندروید بازمی‌گردد
آخرین اخبار
دکمه‌های لایک و اشتراک‌گذاری خارجی در سال ۲۰۲۶ از فیسبوک حذف می‌شوند
کشف سازوکاری جدید در آنتی بیوتیک‌ها برای مقاومت باکتری‌ها
تعریف ۲۰۰۰ پایگاه آموزش مهارت‌های فردی و اجتماعی برای سوادآموزان کشور
زمین در آستانه‌ سومین طوفان مغناطیسی بسیار شدید در سال جاری
واکنش دانشگاه آزاد به حاشیه‌های مراسم دفاع «بهنوش طباطبائی»
تعرفه‌های پزشکی قبل از شروع سال آینده ابلاغ خواهد شد
فراخوان جذب طرح‌های فناورانه در حوزه تولید و فرآوری بذر
شارپ با یک دستگاه منحصر‌به‌فرد به دنیای اندروید بازمی‌گردد
دیابت شایع ترین علت عدم بینایی و قطع عضو + فیلم
برگزاری همایش ارزیابی الکترونیکی هیأت‌های اجرایی جذب و کارگروه صلاحیت عمومی
داوری اردکانی: از هوش مصنوعی رو نگردانیم، اما شیفته آن نباشیم
از طهرانی‌مقدم تا ماهواره‌های بومی؛ روایت ایران در صنعت هوافضا
کاهش چشمگیر مرگ‌ومیر نوزادان در ایران طی چهار دهه
بحران جدید غول‌های فناوری: کمبود برق مانع توسعه هوش مصنوعی می‌شود
ارزیابی ایمنی «واکسن سینوفارم» در دوران بارداری
۴ تهدید قابل توجه سرما برای تلفن همراه هوشمندتان
راهکار افزایش ایمنی بدن در پاییز و زمستان + فیلم
لزوم تولید محتوای چندرسانه‌ای جذابِ آموزش قرآن به دانش‌آموزان
آغاز پویش «من هم تست HIV می‌دهم» از امروز تا ۲۰ آذرماه
مشارکت اجتماعی و فرهنگی دانشجویان، نمونه‌ای از فداکاری است
تقدیر از ۳۷ شخصیت فداکار در چهاردهمین آیین اعطای تندیس فداکاری