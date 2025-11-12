باشگاه خبرنگاران جوان؛ رضوان پاک منش - مهندس حسن حسینی، مدیرکل گمرک لرستان با اشاره به ظرفیتهای مناطق ویژه اقتصادی لرستان گفت: «در حال حاضر منطقه ویژه اقتصادی ازنا فعال است و بهزودی منطقه ویژه بروجرد نیز به بهرهبرداری میرسد.
وی افزود: همچنین در خرمآباد نیز ۷۰ میلیون دلار سرمایهگذاری در حوزههای گردشگری و کشاورزی در حال انجام است.»
حسینی تأکید کرد: «مناطق ویژه اقتصادی از پرداخت عوارض گمرکی معاف هستند و این مزیت میتواند به جذب سرمایهگذاران داخلی و خارجی کمک کند.»
مدیرکل گمرک لرستان با اشاره به ظرفیتهای فراوان استان خاطرنشان کرد: «لرستان از پتانسیلهای ارزشمندی در بخشهای معدن، گردشگری و کشاورزی برخوردار است. استفاده هدفمند از این ظرفیتها میتواند موتور محرکهای برای توسعه مناطق ویژه اقتصادی و ایجاد اشتغال پایدار در استان باشد.»
مهندس حسن حسینی، مدیرکل گمرک لرستان، از صادرات ۷۷ هزار تن کالا از استان لرستان به ۲۰ کشور جهان در ششماهه نخست سال جاری خبر داد.
مهندس حسن حسینی، مدیرکل گمرک لرستان در گفتوگو با خبرنگار ما اظهار داشت: مهمترین مقاصد صادراتی کالاهای لرستان شامل کشورهای عراق، ترکیه، فدراسیون روسیه، افغانستان و پاکستان بوده است. به گفته او، بخش عمده صادرات استان را محصولات کشاورزی، مواد غذایی و مصالح ساختمانی تشکیل میدهند.
حسینی با اشاره به برخی موانع پیشروی صادرکنندگان لرستان گفت: «یکی از مهمترین چالشهای صادراتی استان، تبادلهای ارزی و محدودیتهای بانکی است که در برخی موارد موجب کاهش حجم صادرات میشود.»
مدیرکل گمرک لرستان افزود: در سطح ملی نیز حجم کل مبادلات تجاری کشور در این مدت ۵۴ میلیارد دلار بوده است که از این میزان ۲۶ میلیارد دلار مربوط به صادرات غیرنفتی و ۲۸ میلیارد دلار به صادرات نفتی اختصاص دارد.
وی با توضیح درباره فرآیندهای گمرکی کشور تصریح کرد: «در سامانه گمرکی، مسیر سبز ویژه صادرکنندگانی است که فرایند صادرات خود را بهصورت سیستمی و شفاف انجام میدهند. در مسیر قرمز نیز حدود ۱۰ درصد از کالاها بهصورت حضوری بررسی و ارزیابی میشوند.»