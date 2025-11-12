در یک ماه گذشته، رژیم صهیونیستی با ۲۸۲ حمله به غزه، آتش‌بس را بارها نقض کرده و بیش از ۲۴۰ فلسطینی را به شهادت رسانده است.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ زهرا نجفی - یک ماه پس از اعلام آتش‌بس در نوار غزه، رژیم صهیونیستی با حملات تقریباً روزانه، بار‌ها این توافق را نقض کرده و صد‌ها نفر را به شهادت رسانده است. دفتر رسانه‌ای دولت غزه گزارش می‌دهد که اسرائیل از ۱۰ اکتبر تا ۱۰ نوامبر (۱۸ مهر تا ۱۹ آبان) حداقل ۲۸۲ بار از طریق ادامه حملات هوایی، توپخانه‌ای و تیراندازی مستقیم، توافق آتش‌بس را نقض کرده است.

این دفتر اعلام کرد که رژیم اسرائیل ۸۸ بار به غیرنظامیان شلیک کرده، ۱۲ بار به مناطق مسکونی فراتر از «خط زرد» حمله کرده، ۱۲۴ بار غزه را بمباران کرده و ۵۲ بار املاک مردم را تخریب کرده است. این دفتر افزود که اشغالگران همچنین ۲۳ فلسطینی را در غزه طی ماه گذشته بازداشت کرد‌ه‌اند.

طبق تحلیلی از الجزیره، رژیم اسرائیل طی ۳۱ روزی که از آتش‌بس گذشته، در ۲۵ روز حملاتی به مناطق مختلف نوار غزه داشته است. این بدان معناست که تنها ۶ روز بوده که در طول آن هیچ حمله خشونت‌آمیز، شهادت یا جراحت گزارش نشده است.

همچنین از زمان اجرای آتش‌بس، طبق آخرین آمار وزارت بهداشت فلسطین، رژیم اسرائیل حداقل ۲۴۲ فلسطینی را به شهادت رسانده و ۶۲۲ نفر را زخمی کرده است. در ۱۹ و ۲۹ اکتبر (دو روز از مرگبارترین روز‌ها از زمان آتش‌بس) اسرائیل در مجموع ۱۵۴ نفر را به شهادت رسانده است.

منبع: الجزیره

برچسب ها: آتش بس غزه ، نقض آتش بس ، رژیم صهیونیستی
