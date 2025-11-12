آغاز طرح حمایت از خبرنگاران در کهگیلویه و بویراحمد با همکاری آموزش و پرورش

باشگاه خبرنگاران جوان؛ زینب خوش اندیش_ پنجمین جلسه هیئت اندیشه‌ورز بسیج رسانه استان در سال ۱۴۰۴ با حضور ایوب رضایی مدیرکل آموزش و پرورش، سرهنگ عباس رضایی مسئول بسیج رسانه استان، سید ولی موسوی رئیس هیئت اندیشه‌ورز و جمعی از اعضا در یاسوج برگزار شد. این نشست نخستین گام از سلسله جلسات حمایتی برای ارتقای جایگاه خبرنگاران و بررسی راهکارهای رفع مشکلات معیشتی آنان بود.

سرهنگ عباس رضایی در این جلسه با اشاره به وظیفه سازمان بسیج رسانه در هم‌افزایی و حمایت از اصحاب رسانه گفت: خبرنگاران در خط مقدم اطلاع‌رسانی و مطالبه‌گری قرار دارند، اما از حداقل حمایت‌های مالی برخوردارند. مشکلات معیشتی باعث شده رغبت به فعالیت در حوزه رسانه کاهش یابد.

وی از تدوین طرح «خبرنگار یار» خبر داد و افزود: در این طرح، ظرفیت نهادها و سازمان‌های مختلف برای آموزش، مهارت‌افزایی و حمایت معیشتی از خبرنگاران شناسایی می‌شود. در همین راستا، اولین نشست با اداره‌کل آموزش و پرورش به‌عنوان یکی از دستگاه‌های بزرگ استان برگزار شد.

ایوب رضایی، مدیرکل آموزش و پرورش استان، نیز ضمن تقدیر از همکاری رسانه‌ها با این اداره‌کل، آمادگی کامل آموزش و پرورش برای مشارکت در اجرای طرح‌های حمایتی را اعلام کرد و گفت: رسانه‌ها نقش مهمی در توسعه فرهنگی و اجتماعی دارند و تعامل مؤثر آنان با نهادهای آموزشی می‌تواند موجب ارتقای آگاهی عمومی شود.

سید ولی موسوی، رئیس هیئت اندیشه‌ورز بسیج رسانه، نیز با تأکید بر اهمیت مطالبه‌گری رسانه‌ها گفت: هدف هیئت اندیشه‌ورز، گفتمان‌سازی، آینده‌نگری و ایجاد ارتباط مؤثر میان رسانه‌ها و مدیران استانی است. رسانه‌ها باید با تحلیل‌های منطقی و اطلاع‌رسانی درست، زمینه رشد فکری و فرهنگی جامعه را فراهم کنند.

وی از تداوم جلسات هیئت اندیشه‌ورز در سال ۱۴۰۴ با حضور مدیران دستگاه‌های اجرایی خبر داد و افزود: موضوعات اولویت‌دار حوزه رسانه و مشکلات خبرنگاران در این نشست‌ها بررسی و برای رفع آن‌ها برنامه‌ریزی خواهد شد.

در پایان، مقرر شد کارگروهی مشترک میان آموزش و پرورش و هیئت اندیشه‌ورز بسیج رسانه برای تدوین تفاهم‌نامه همکاری تشکیل شود تا پس از بررسی‌های کارشناسی، خدمات آموزشی و رفاهی ویژه خبرنگاران در استان اجرایی شد.