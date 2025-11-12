باشگاه خبرنگاران جوان فیلم و صوت فیلم و صوت
حمله سگ تربیت شده به یک کودک + فیلم

یک قلاده سگ تربیت شده در به یک کودک حمله کرد.

باشگاه خبرنگاران جوان - یک مادر آمریکایی گفت : سگ تربیت شده‌ای که 5 سال کنار آنان زندگی می‌کرد در یک لحظه ناگهان به کودکش حمله کرد.

