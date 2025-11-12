باشگاه خبرنگاران جوان _ سیدجواد حسینی عصر چهارشنبه در حاشیه آیین گشایش طرح محله‌محور «سلام» در استان ایلام، اظهار کرد: میزان تنبلی چشم در جهان حدود ۳.۵ تا چهار درصد است که این شاخص در ایران به ۱.۵ درصد کاهش یافته و اکنون درصدد هستیم طرح معاینه چشمی را برای گروه سنی سالمندان نیز اجرا کنیم.

وی به موضوع سلامت چشم در سالمندی اشاره کرد و افزود: انجمن اپتومتری ایران معاینه‌های چشمی را به ویژه برای سالمندان انجام خواهد داد.

رئیس سازمان بهزیستی تاکید کرد: پیش از این معاینه های چشمی برای کودکان سه تا پنج‌ساله انجام می‌شد که تاکنون ۶۲ میلیون نوبت صورت گرفته و ۵۵۰ هزار نفر از مشکل نابینایی نجات یافته‌اند.

حسینی همچنین به طرح محله محور «سلام» اشاره کرد و یادآور شد: طرح سلامت اجتماعی محله‌محور با بهره‌گیری از ظرفیت‌های محلی به‌ ویژه کانون مدرسه، تشکل‌های محل و دستگاه‌های دولتی و عمومی اجرا می‌شود.

وی اضافه کرد: فعالیت‌های این طرح با مشارکت دستگاه‌های تابعه وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی از جمله سازمان بهزیستی آغاز شده است.

رئیس سازمان بهزیستی کشور گفت: بر اساس توافق با آموزش و پرورش، مدارس در ساعت‌های بعدازظهر در اختیار این طرح قرار می‌گیرند و در گام نخست استعدادیابی، غربالگری و مهارت‌آموزی برای نوجوانان ۱۳ تا ۱۸ سال و همچنین طرح توانبخشی مبتنی بر جامعه برای معلولان محله اجرا می‌شود.

حسینی ادامه داد: «پاتوق حال خوب سالمندی» نیز از دیگر بخش‌های این طرح است که در آن سالمندان محله در بعدازظهرها آموزش‌های توانمندساز همراه با نشاط و هنر دریافت می‌کنند.

وی با بیان این که برای قوام و دوام ساختار این طرح، تعاونی‌های معلم‌محور شکل خواهد گرفت، اظهار کرد: «حساب نجات» یا «حساب امید محله» نیز با مشارکت بانک رفاه کارگران و پس از تدوین آیین‌نامه‌های مربوطه راه‌اندازی می‌شود.

حسینی گفت: بهترین مکان برای محقق شدن این هدف، پایگاه‌های سلامت محله‌محور با مشارکت تعاونی‌های معلم‌محور است و انجمن اپتومتری نیز طبق تفاهم‌نامه‌ای که منعقد خواهد شد، این مأموریت را به انجام می‌رساند.

