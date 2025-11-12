باشگاه خبرنگاران جوان - سرهنگ علیرضا نوشاد فرمانده انتظامی شهرستان مرودشت اظهار کرد: در پی دریافت خبری مبنی بر اینکه در فضای مجازی و حقیقی زوجی رمال، فالگیر و دعانویس با نام «خاله شیرین و استخاره قرآنی» پس از جلب اعتماد و سوء استفاده از سادگی قربانیان با دادن وعده‌های دروغین و امید واهی، اقدام به کلاهبرداری در حوزه استحفاظی پاسگاه کناره می‌کنند ضمن هماهنگی با مرجع قضایی موضوع به صورت ویژه در دستور کار مأموران پاسگاه انتظامی قرار گرفت.

او افزود: پس از بررسی‌های اولیه و تحقیقات مقدماتی توسط ماموران پاسگاه کناره مشخص شد این زوج جوان با عضوگیری در شبکه‌های اجتماعی و حقیقی از طریق رمالی، دعانویسی و شکستن طلسم در مرودشت و در سایر شهرستان‌های کشور نیز از کاربران و شهروندان کلاهبرداری می‌کنند.

فرمانده انتظامی مرودشت ادامه داد: ماموران با انجام تحقیقات تخصصی محل زندگی و کسب و کار این زوج را در یکی از محلات شهرستان که منزل مبله اجاره کرده بودند، شناسایی و طی هماهنگی با مرجع قضایی نسبت به دستگیری آنان اقدام کردند.

سرهنگ نوشاد با بیان اینکه این زوج روزانه با وعده رفع مشکلات شهروندان با دعا‌نویسی و رمالی از هر مشتری در فضای مجازی و حقیقی بابت سرکتاب و استخاره تا ۱۰۰ میلیون ریال جهت دعا، طلسم و دارو دریافت می‌کردند، گفت: در بازرسی از منزل متهمان، چندین جلد کتاب و آلات و ادوات رمالی، تجهیزات الکترونیکی، تعداد زیادی دعای دست‌نویس و وجه نقد، دستگاه پوز، طلا و چندین گوشی تلفن همراه نیز کشف شد.

سرهنگ نوشاد تصریح کرد: متهمان دستگیر شده در بازجویی اولیه به بزه انتسابی خود اعتراف کردند و پس از تشکیل پرونده برای سیر مراحل قانونی به مرجع قضایی معرفی شدند.