باشگاه خبرنگاران جوان فیلم و صوت فیلم و صوت
دانلود
فیلم اصلی
کد ویدیو

فرهنگی به نام بی‌پولی در آمریکا + فیلم

فقر و بی پولی در آمریکا به یک فرهنگ تبدیل شده است.

باشگاه خبرنگاران جوان - ایرانیانی که به آمریکا مهاجرت کرده اند هر از گاهی پرده از واقعیت‌های این کشور برداشته و از معضلات آن سخن می گویند که بخشی از آن را در فیلم زیر مشاهده می کنید.

مطالب مرتبط
فرهنگی به نام بی‌پولی در آمریکا + فیلم
young journalists club

ترامپ روی جولانی عطر زد! + فیلم

فرهنگی به نام بی‌پولی در آمریکا + فیلم
young journalists club

حسرت آرزوی بزرگ بر دل حکومت پهلوی + فیلم

فرهنگی به نام بی‌پولی در آمریکا + فیلم
young journalists club

موزه استکبار ستیزی صحرای طبس؛ در انتظار اقدام جدی + فیلم

اخبار پیشنهادی
پربیننده‌ترین‌ها
فیلم منتشر نشده از شهید حاجی‌زاده + فیلم
۶۹۸۹

فیلم منتشر نشده از شهید حاجی‌زاده + فیلم

۲۱ . آبان . ۱۴۰۴
ترامپ روی جولانی عطر زد! + فیلم
۴۰۲۵

ترامپ روی جولانی عطر زد! + فیلم

۲۱ . آبان . ۱۴۰۴
روز نُهم «جنگ ۱۲ روزه» در سرزمین‌های اشغالی چه گذشت؟ + فیلم
۱۳۳۷

روز نُهم «جنگ ۱۲ روزه» در سرزمین‌های اشغالی چه گذشت؟ + فیلم

۲۱ . آبان . ۱۴۰۴
لحظات گل به خودی در دنیای فوتبال + فیلم
۶۶۱

لحظات گل به خودی در دنیای فوتبال + فیلم

۲۱ . آبان . ۱۴۰۴
یوتیوب مستند عبری خبرگزاری تسنیم را حذف کرد! + فیلم
۶۴۵

یوتیوب مستند عبری خبرگزاری تسنیم را حذف کرد! + فیلم

۲۱ . آبان . ۱۴۰۴
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.