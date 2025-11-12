باشگاه خبرنگاران جوان؛ زهرا نجفی - به گزارش کانال ۱۲ تلویزیون رژیم صهیونیستی، ارتش اشغالگر با یکی از شدیدترین بحرانهای داخلی خود در سالهای اخیر دست و پنجه نرم میکند، چرا که هزاران نفر از نظامیان حرفهای (از جمله افسرانی از درجه ستوان تا سرلشکر) درخواست خروج زودهنگام از خدمت را ارائه کرده و عدم تمایل خود را برای ادامه فعالیت در ارتش ابراز کردهاند.
طبق گزارشها، این پدیده در تمام شاخههای ارتش صهیونیستی وجود دارد و بر ردههای کلیدی که ستون فقرات ارتش محسوب میشوند، تأثیر میگذارد. طبق این گزارش، عوامل مؤثر شامل پیامدهای جنگ در غزه و بدتر شدن شرایط خدمت است.
گفته میشود مقامات ارشد ارتش صهیونیستی، از جمله «ایال زمیر» رئیس ستاد ارتش و «دادو بار خلیفه» رئیس اداره پرسنل در حال کار بر روی برنامههایی برای رسیدگی به بحران رو به رشد در ارتش هستند.
درخواست تظامیان اشغالگر برای خروج زودتر از موعد از خدمت در حالی رو به فزونی است که پیش از این، مرکز تحقیقات کنست در اکتبر ۲۰۲۵ گزارش داد که از سال ۲۰۱۷ تا میانه ۲۰۲۵، تعداد ۱۲۴ مورد خودکشی نظامی در ارتش صهیونیستی رخ داده است.
به طور جداگانه، روزنامه انگلیسی ایندیپندنت روز گذشته در گزارش جدیدی اعلام کرد که بیش از یازده هزار نظامی صهیونیست از زمان جنگ غزه از آسیبهای روانی رنج میبرند.
منبع: تایمز اسرائیل