کاخ سفید گزارشی مبنی بر اینکه ایالات متحده در حال بررسی ساخت یک پایگاه نظامی موقت در مرز نوار غزه است را رد کرد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ مریم حسینی - کارولین لیویت، سخنگوی کاخ سفید به خبرنگاران گفت: «این مقاله بر اساس یک تکه کاغذ، تحقیقی که شخصی در وزارت نیروی دریایی در مورد ایده‌ای که ممکن است در آینده اتفاق بیفتد، انجام داده بود و این خبرنگار آن را به عنوان یک طرح رسمی تلقی کرد و با داستانی مبنی بر اینکه ایالات متحده در حال بررسی آن است، منتشر شد. من با بالاترین سطوح دولت فدرال ایالات متحده بررسی کردم.»

او افزود: «این چیزی نیست که ایالات متحده علاقه‌ای به مشارکت در آن داشته باشد. این چیزی نیست که ما در حال حاضر درگیر آن باشیم.»

دیروز، رسانه‌های اسرائیلی و خبرگزاری آمریکایی بلومبرگ به نقل از مقامات ناشناس اسرائیلی و بررسی اسناد مربوط به این موضوع، گفتند که واشنگتن به دنبال ایجاد یک پایگاه نظامی بزرگ در منطقه مرزی غزه است که نشان دهنده «تشدید قابل توجه فعالیت‌های ایالات متحده در اسرائیل» خواهد بود.

لیویت گفت که دونالد ترامپ، رئیس جمهور آمریکا «کاملاً روشن کرده است که نمی‌خواهد در رابطه با آنچه در خاورمیانه اتفاق می‌افتد، شاهد حضور نیرو‌های زمینی باشد.»

منبع: الجزیره

