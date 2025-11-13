وزیر راه و شهرسازی در سفر به کردستان از تلاش دولت چهاردهم برای رفع مشکلات زیرساختی و تامین مسکن خبرداد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ کلثوم مومنی- فرزانه صادق، در جریان سفر به استان کردستان و دیدار با نماینده ولی فقیه در استان، به مشکلات و چالش‌های موجود در این استان اشاره کرد. وی با تاکید بر جایگاه ویژه کردستان در تاریخ ایران، از آغاز سفر کاری خود به این استان خبر داد و هدف از این سفر را حل مشکلات زیرساختی و مسکن اعلام کرد.

وزیر راه در ابتدای سخنان خود، به غیرت و تلاش مردم کردستان اشاره کرد و گفت که این استان همیشه در تاریخ ایران درخشیده است. وی همچنین به جایگاه ویژه استان در حوزه راه و ارتباطات اشاره کرد و افزود که اکثر پروژه‌های راه‌سازی در استان شروع شده و پیمانکاران نیز برای اجرای این پروژه‌ها انتخاب شده‌اند.

صادق به مشکلات تاریخی و کمبود‌های زیرساختی در استان اشاره کرد و گفت که با توجه به شرایط خاص جغرافیایی، مشکلاتی در بخش راه‌ها وجود دارد که نیازمند توجه ویژه است. وی به ویژه به راه‌های روستایی اشاره کرد که با اولویت در حال بررسی و پیگیری هستند.

مسکن یکی دیگر از مسائل مهمی بود که وزیر راه در این دیدار به آن اشاره کرد. وی گفت که مسئله مسکن یکی از دغدغه‌های اصلی مردم است و استان کردستان نیز از این قاعده مستثنی نیست. صادق یادآور شد که تأمین زمین برای ساخت مسکن در این استان به دلیل شرایط اقلیمی و جغرافیایی دشوارتر است، اما دولت تمام تلاش خود را برای رفع این مشکل به کار خواهد گرفت.

وزیر راه همچنین تاکید کرد که تمام تلاش آنها این است که نه تنها پاسخگو باشند، بلکه بتوانند سرعت پاسخگویی را به حداکثر برسانند و اقدامات مفیدی را برای مردم استان کردستان انجام دهند. وی افزود که معاونان وی نیز در سفر به شهرستان‌های مختلف، به بررسی مشکلات در این مناطق خواهند پرداخت.

در پایان، وزیر راه خاطرنشان کرد که امیدوار است در این سفر و با تلاش‌های مشترک، بتوانند اقدامات ماندگاری را در راستای بهبود وضعیت استان کردستان رقم بزنند و شرمنده مردم این استان نباشند.

نماینده ولی‌فقیه در کردستان بر بهبود ضعف زیرساختهای حمل و نقل تاکید کرد

نماینده ولی فقیه در کردستان گفت: کردستان مشکلات زیرساختی در حوزه حمل و نقل دارد که نیازمند توجه ویژه دولت برای بهبود و رفع نقاط حادثه‌خیز است.

حجت‌الاسلام عبدالرضا پورذهبی در دیدار وزیر راه و شهرسازی اظهار کرد: رفع این مشکلات می‌تواند نقش مهمی در توسعه اقتصادی و بهبود کیفیت زندگی مردم استان ایفا کند.

وی ضمن اشاره به مشکلات متعدد در حوزه زیرساختی استان، خواستار رسیدگی به وضعیت جاده‌ها و زمین‌های کشاورزی شد.

نماینده ولی فقیه با بیان اینکه در برخی از مناطق استان همچون مریوان و کامیاران، مشکلات زیادی در حوزه جاده‌ای و مالکیت زمین وجود دارد، گفت: در این مناطق، مردم با چالش‌های مختلفی مانند تنازعات زمین و تعارضات مالکی روبه‌رو هستند که بر مشکلات عمومی افزوده است.

وی یادآور شد: این مسائل به ویژه در روستاهای دورافتاده که دسترسی به آنها چندین ساعت طول می‌کشد، بیشتر خود را نشان می‌دهد.

وی در ادامه به مشکلات مسیرهای ارتباطی اشاره کرد و افزود: جاده‌های استان نیاز به توجه ویژه دارند و مسیرهایی مانند جاده کرمانشاه به سنندج و جاده مریوان، با حوادث و مشکلات زیادی روبه‌رو هستند که نیاز به بازسازی و اصلاح دارند.

نماینده ولی فقیه در کردستان همچنین به مشکلات ویژه‌ای که در زمینه ورود سرمایه‌گذاران به استان وجود دارد، اشاره کرد و گفت: عدم وجود زیرساخت‌های مناسب، یکی از عوامل اصلی عدم جذب سرمایه‌گذاران به استان است و این موضوع برای توسعه استان و رفع مشکلات اقتصادی مردم ضروری است.

وی خاطرنشان کرد: در پنج سال گذشته بیش از ۵۰۰ سفر به مناطق مختلف استان داشته‌ام و از نزدیک با مشکلات جاده‌ای و زیرساختی آن آشنا هستم.

وی از وزیر راه خواست تا در این راستا اقدامات مؤثری را به عمل آورد و به وضعیت زیرساختی استان توجه ویژه‌ای داشته باشد.

وی همچنین از وضعیت فرودگاه سنندج و کمبود پروازهای استان سخن گفت و خواستار توجه به این موضوع شد