بر اساس اعلام شرکت کنترل کیفیت هوای تهران، میانگین کیفیت هوای پایتخت هم اکنون (۲۲ آبان‌ماه) در شرایط ناسالم برای گروه‌های حساس است.

باشگاه خبرنگاران جوان - میانگین کیفیت هوای تهران طی ۲۴ ساعت گذشته با آلاینده شاخص ذرات معلق کوچک‌تر از ۲.۵ میکرون روی عدد ۱۰۰ و در وضعیت قابل قبول قرار داشت.

میانگین کیفیت هوا هم اکنون با آلاینده شاخص ذرات معلق کوچک‌تر از ۲.۵ میکرون ۱۱۷ و در شرایط ناسالم برای گروه‌های حساس است.

از ابتدای امسال تاکنون کیفیت هوای پایتخت ۶ روز در وضعیت پاک، ۱۲۲ روز قابل قبول، ۹۷ روز ناسالم برای گروه‌های حساس، ۸ روز ناسالم، ۲ روز بسیار ناسالم و ۲ روز در شرایط خطرناک قرار داشته است.

شاخص کیفیت هوا (AQI) به ۶ دسته اصلی تقسیم‌بندی می‌شود. بر اساس این تقسیم‌بندی از عدد صفر تا ۵۰ هوا «پاک»، از ۵۱ تا ۱۰۰ هوا «قابل قبول یا متوسط»، از ۱۰۱ تا ۱۵۰ هوا «ناسالم برای گروه‌های حساس»، از ۱۵۱ تا ۲۰۰ هوا «ناسالم»، از ۲۰۱ تا ۳۰۰ هوا «بسیار ناسالم» و از ۳۰۱ تا ۵۰۰ شرایط کیفی هوا «خطرناک» است.

برچسب ها: هوای آلوده ، شاخص کیفیت هوا
خبرهای مرتبط
کیفیت هوای پایتخت قابل قبول است
هوای تهران در شرایط قابل قبول است
هوای پایتخت در وضعیت «ناسالم» برای گروه‌های حساس
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
اعمال قانون ۵۷۰۰ خودرو به دلیل استفاده از چراغ زنون در پایتخت
ماجرای وسواس دهه شصتی‌ها در مقوله ازدواج + فیلم
طرح‌واره‌های دوران کودکی، ریشه مشکلات بزرگسالی + فیلم
اجرای بیش از ۳۰ برنامه آموزشی در هفته پدافند غیرعامل برای ارتقای تاب‌آوری اجتماعی
آخرین اخبار
اجرای بیش از ۳۰ برنامه آموزشی در هفته پدافند غیرعامل برای ارتقای تاب‌آوری اجتماعی
ماجرای وسواس دهه شصتی‌ها در مقوله ازدواج + فیلم
اعمال قانون ۵۷۰۰ خودرو به دلیل استفاده از چراغ زنون در پایتخت
طرح‌واره‌های دوران کودکی، ریشه مشکلات بزرگسالی + فیلم
توسعه فیبر نوری در پایتخت، گامی مهم در برگزاری انتخابات تمام‌الکترونیک است
ممنوعیت استفاده از لامپ‌های غیراستاندارد در خودرو + فیلم
رئیس سازمان حج و زیارت: پیام پزشکیان به ولی‌عهد عربستان تحویل داده شد
پلیس در نظام اسلامی زیر چتر خداوند است
تصادفات خسارتی تا سقف ۵۳ میلیون و ۳۰۰ هزار تومان بدون نیاز به کروکی
کشف مواد و قرص‌های روانگردان در عملیات شبانه پلیس پایتخت
دلیل افزایش تصادفات در ساعات ۱۶ تا ۲۰ + فیلم
آتش‌سوزی برج مسکونی در خیابان تیموری و تخلیه ۷۰ نفر از ساکنان
محسنی اژه‌ای: به خود بِبالید که عواملِ دشمن را شناسایی و مجازات می‌کنید
میدری: تأمین مالی بدهی داروخانه‌ها با عرضه اوراق در بورس آغاز می‌شود
کلاهبرداری با اسکناس جعلی
کلید معمای سرقت‌های سریالی سنگ قبر‌ها در مغازه سنگ قبر فروشی بود
سهم ۱۴.۵ درصدی بخش کشاورزی از اشتغال کشور
توکلی‌زاده: تهران شناسنامه تازه‌ای ساخته است؛ روایت قهرمانانه جنگ ۱۲ روزه باید ثبت شود
هزینه‌های صرف‌جویی آب صرف اصلاح شبکه می‌شود/ وزارت نیرو هیچ چاه آبی در اختیار شهرداری نگذاشته
بررسی مجازات‌های قانون مبارزه با مواد مخدر
اجرای طرح «پردیس خانواده» در پنج منطقه پایتخت
کاهش بازگشت به چرخه اعتیاد با تامین معیشت و مسکن بهبودیافتگان
اجرای طرح «پناه گرم» در ۲۲ منطقه تهران برای بی‌خانمان‌ها
راه‌اندازی سامانه هوشمند بازرسی دفاتر قانونی در تأمین اجتماعی
سومین رویداد جایزه ملی جوانی جمعیت شنبه ۲۴ آبان‌ماه برگزار می‌شود
پیشنهاد استانداری برای تشکیل کمیته کارشناسی بررسی مشکلات بازار تهران
طرح ملی «محیط‌یار» در مدارس ابتدایی سراسر کشور آغاز شد
شاکی خواهان قطع انگشت دست متهم شد
هشدار پلیس فتا درباره بدافزار «عکس یادگاری با هوش مصنوعی»
ایران به موافقت‌نامه‌های بین‌المللی وین و استراسبورگ در حوزه مالکیت معنوی پیوست