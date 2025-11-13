با اجرای دستور قضایی موضوع ماده ۳، ۳۳۰۰ مترمربع از اراضی کشاورزی به چرخه تولید بازگشت.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ سید سجاد حسنی بالاجاده - هادی‌زاده مدیر جهاد کشاورزی شهرستان آمل گفت: در پی دستور قضایی صادره از سوی دادستان دادگاه عمومی و انقلاب شهرستان آمل، اکیپ اجرای احکام قضایی جهت اجرای دستور، در روستا‌های کردکتی و کاسب‌محله نسبت به تخریب مستحدثات غیرمجاز خارج از محدوده طرح هادی اقدام کردند.

او افزود:در این عملیات، یک شهرک در روستای کردکتی شامل ۱۳ ویلای غیرمجاز و در روستای کاسب محله نیز یک مورد ویلای غیرمجاز تخریب شدند و ۳۳۰۰ مترمربع از اراضی کشاورزی به چرخه تولید بازگشت.

مدیر جهاد کشاورزی آمل گفت:جهاد کشاورزی با تمام توان در مسیر صیانت از اراضی کشاورزی ایستاده است. به همه افراد هشدار داده می‌شود: پیش از هرگونه ساخت‌وساز یا تغییر کاربری، از مراجع ذی‌صلاح مجوز دریافت نمایند.

برچسب ها: اراضی کشاورزی ، ساخت و ساز غیرمجاز
بازگشت ۳۳۰۰ مترمربع از اراضی کشاورزی آمل به چرخه تولید
