رئیس مرکز جامع اطلاع رسانی برخط پلیس راهنمایی و رانندگی تهران بزرگ، از ترافیک عادی در تمامی معابر و بزرگراه‌های تهران در صبح پنجشنبه ۲۲ آبان خبر داد.

باشگاه خبرنگاران جوان - سرهنگ علی اصغر شریفی رئیس مرکز جامع اطلاع رسانی پلیس راهور تهران بزرگ، با اشاره به وضعیت ترافیک خیابان‌های خلوت حال حاضر پایتخت گفت: هم اکنون تردد خودروها، در معابر و بزرگراه‌ها پایتخت در وضعیت عادی است؛ پیش بینی می‌شود که از عصرگاه تا ساعات پایانی شب در برخی از معابر شاهد افزایش حجم ترافیک باشیم.

وی در ادامه افزود: رانندگان عزیز با توجه به خلوتی معابر از عجله و شتاب در معابر خلوت صبحگاهی خودداری کرده و با سرعت مطمئنه و حتی کمتر از آن تردد نمایند؛ تا خدای ناکرده در صورت وقوع احتمالی برخورد با خودروی جلویی، بتوانند؛ خودروی خود را به موقع کنترل کرده و متوقف کنند.

به گفته سرهنگ شریفی، برخی از رانندگان حادثه آفرین، متأسفانه در هنگام خلوتی معابر اقدام به سرعت و سبقت‌های غیر مجاز می‌کنند و نکته قابل توجه آنکه علاوه بر خطر آفرین بودن برای خود، به دیگر رانندگان و شهروندان نیز آسیب می‌رسانند.

شریفی در پایان گفت: سرعت‌های بالا، همیشه هشدار دهنده هستند و خطرات احتمالی پیش رو را با خود به همراه خواهند داشت؛ که با احترام به قوانین و مقررات راهنمایی و رانندگی، می‌توانیم در همه حال با سرعت مطمئنه و آرامش خاطر در سطح معابر خلوت صبحگاهی تردد کرده تا از وقوع حوادث تلخ و ناگوار جلوگیری کنیم.

برچسب ها: معابر شهری ، ترافیک تهران
