باحضور فرزانه صادق، وزیر راه و شهرسازی

باشگاه خبرنگاران جوان؛ کلثوم مومنی- پروژه‌ی اتصال میدان قبا به کمربندی آبیدر سنندج، به کارفرمایی اداره‌کل راه و شهرسازی استان کردستان و با هدف بهبود دسترسی شهری و ارتقای ایمنی عبور و مرور در محور‌های غربی سنندج اجرا شده است.

طول این پروژه ۲۳۱۰ متر بوده و شامل اجزای اصلی از جمله زیرگذر ورودی، بلوار ۲۴ متری با دو باند رفت و برگشت هرکدام به عرض ۷.۳ متر، رفیوژ میانی، دیوار حائل، خاکریز خاک مسلح و پیاده‌رو در دو طرف مسیر است.

از مهم‌ترین اهداف اجرای این طرح می‌توان به بهبود دسترسی به پروژه‌های مسکن مهر و نهضت ملی مسکن بهاران، تسهیل تردد شهروندان و ارتقای سرعت خدمات‌رسانی اورژانس، آتش‌نشانی و سایر خدمات شهری اشاره کرد.

این پروژه با پیشرفت فیزیکی ۱۰۰ درصدی و با صرف اعتبار دو میلیارد و ۹۰۰ میلیون ریال به بهره‌برداری رسیده است.