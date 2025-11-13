سازمان اطلاعات پلیس پایتخت از شناسایی و دستگیری دو اراذل و اوباش به اتهام درگیری و قمه کشی در شمال تهران خبر داد.

باشگاه خبرنگاران جوان - سازمان اطلاعات پلیس پایتخت از شناسایی و دستگیری دو اراذل و اوباش به اتهام درگیری و قمه کشی در شمال تهران خبر داد. سازمان اطلاعات، در این باره گفت: ماموران پایگاه یکم پلیس اطلاعات خبری را در خصوص نزاع و درگیری دو اراذل با قمه در شمال تهران دریافت کردند که ماموران پس از دریافت خبر سریعا پیگیری خبر را دستور کار خود قرار دادند.

در ادامه برابر بررسی‌های صورت گرفته ماموران مشخص شد تعداد دو اوباش با قمه اقدام به درگیری نموده که این درگیری موجب مجروح شدن شهروندی شده بودند، ماموران با تلاش‌های شبانه روزی خود محل اختفا این دو اوباش را در دو منطقه گمرک و حوالی میدان امام حسین شناسایی کردند و در دو عملیات به طور همزمان هر دو متهم را در مخفیگاهشان دستگیر کردند.

در پایان متهمان دستگیر شده پس از تفهیم اتهام ، علت این شرارت خود را خصومت شخصی اعتراف نمودند که پس از تکمیل پرونده به دادسرا معرفی شدند.

معاون اجتماعی سازمان اطلاعات پلیس تهران در پایان گفت: امنیت مردم خط قرمز پلیس است.

