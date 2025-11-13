باشگاه خبرنگاران جوان - تیم ملی هندبال زنان ایران امروز (پنجشنبه ۲۲ آبان) از ساعت ۱۰:۳۰ در اولین دیدار خود از مسابقات کشورهای اسلامی به مصاف ترکیه رفت و با نتیجه ۲۸ بر ۳۶ شکست خورد.
ملی پوشان هندبال ایران در مرحله مقدماتی این مسابقات در گروه A با ترکیه، گینه و مالدیو همگروه هستند و بعد از شکست برابر ترکیه باید روز شنبه (۲۴ آبان) برابر گینه به میدان بروند.
برنامه و نتایج تیم ملی هندبال زنان در مرحله مقدماتی کشورهای اسلامی:
ایران ۲۸ - ترکیه ۳۶
شنبه ۲۴ آبان
ایران - گینه ساعت ۱۰:۳۰
دوشنبه ۲۶ آبان
ایران - مالدیو ساعت ۱۰:۳۰
ترکیب تیم ملی هندبال زنان ایران در بازیهای همبستگی کشورهای اسلامی را فاطمه خلیلی، آرزو محمدی، مینا وطنپرست، ساناز رجبی، هانیه کریمی، فاطمه مریخ، هدیه حافظ، ستاره رحمانیان، نگار زندهبودی، نسترن گودرزی فراهانی، حدیثه نوروزی، عطیه شهسواری، آرزو کیانیآرا، بهار ایزدگشب، آسمان بدوی و سیده لیلا حسینی تشکیل میدهند.
مریم رضائیان به عنوان سرپرست، آنا کریستیانا سیائورا به عنوان سرمربی، نشمین شافعیان و سیده مریم فخری مربی، اکرم حبیبلو فیزیوتراپ و شیدا فلاحی مترجم نیز اعضای کادر تیم ملی هندبال زنان ایران در این مسابقات هستند.
مسابقات هندبال بازیهای کشورهای اسلامی از ۲۲ تا ۳۰ آبان ماه سال جاری به میزبانی ریاض برگزار میشود.