باشگاه خبرنگاران جوان - غلامرضا نوری در بیست‌ونهمین همایش ملی توسعه صادرات غیرنفتی که با حضور فعالان اقتصادی در اتاق بازرگانی تبریز برگزار شد گفت: رئیس‌جمهور زمان‌های ویژه‌ای را برای گفت‌و‌گو با بخش خصوصی اختصاص داده و معتقد است که ارتباط دولت با فعالان اقتصادی نباید صرفاً در حد گفت‌و‌گو باقی بماند، بلکه باید به تصمیم‌سازی و اقدامات عملی منجر شود. رئیس‌جمهور باور دارد فعالان اقتصادی بهترین مشاوران دولت برای تصمیم‌گیری‌های درست هستند.



وی با اشاره به عزم دولت چهاردهم برای اصلاحات ساختاری در اقتصاد کشور اظهار کرد: در سال دوم فعالیت دولت، هماهنگی کم‌نظیری میان سه قوه شکل گرفته و بستر لازم برای تصمیمات بزرگ و اصلاحی فراهم شده است. دولت با تکیه بر خرد جمعی و شجاعت، آماده انجام اصلاحات اساسی است تا مسیر اقتصاد کشور به سمت پایداری و ثبات هدایت شود.



وزیر جهاد کشاورزی با قدردانی از تاب‌آوری بخش خصوصی افزود: فعالان اقتصادی کشور، علی‌رغم همه محدودیت‌ها و مشکلات، چرخه اقتصاد را متوقف نکردند. در دفاع مقدس ۱۲ روزه نیز بسیاری از بنگاه‌ها ساعت کاری خود را افزایش دادند و حتی کالا‌های خود را با تخفیف عرضه کردند تا به مردم کمک کنند. این روحیه ایثار در بخش خصوصی ستودنی است.



نوری درباره وضعیت صادرات محصولات کشاورزی گفت: در سال گذشته تراز تجاری بخش کشاورزی با رشد ۳ میلیارد دلاری از منفی ۱۱ به منفی ۸ میلیارد دلار رسید و صادرات این بخش ۳۲ درصد افزایش یافت. طی امسال نیز بخش کشاورزی همچنان پیشتاز صادرات است. واردات ۱۶ میلیارد دلاری محصولات کشاورزی معادل ۳۲ میلیارد مترمکعب آب مجازی به کشور وارد می‌کند، در حالی که صادرات ۸ میلیارد دلاری تنها ۱۱ میلیارد مترمکعب آب از کشور خارج می‌سازد؛ بنابراین صادرات کشاورزی از منظر صرفه‌جویی در منابع آب نیز برای کشور سودآور است.



وی با اشاره به سیاست‌های جدید وزارت جهاد کشاورزی گفت: به دستور رئیس‌جمهور، از صدور بخشنامه‌های خلق‌الساعه در حوزه تجارت کشاورزی جلوگیری می‌کنیم. برنامه تجاری هر محصول کشاورزی باید پیش از آغاز سال اعلام شود تا بازرگانان با اطمینان برنامه‌ریزی کنند. در جریان دفاع مقدس ۱۲ روزه نیز هیچ‌گونه توقفی در صادرات اعمال نشد تا روند تجارت مختل نشود و خدشه‌ای به اعتبار تولیدکنندگان و تجار کشور وارد نشود.



وزیر جهاد کشاورزی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به ظرفیت‌های خالی صنایع تبدیلی گفت: در حال حاضر حدود ۶۰ درصد ظرفیت در صنعت آردسازی و ۵۰ درصد در صنعت روغن‌کشی و خوراک دام بلااستفاده است. با فعال‌سازی این ظرفیت‌ها می‌توان ثروت، اشتغال و ارزش افزوده قابل‌توجهی ایجاد کرد.



نوری افزود: دولت چهاردهم به‌طور جدی در حال پیگیری دیپلماسی اقتصادی، به‌ویژه با کشور‌های همسایه است. در حوزه تجارت غذا، هدف ما تبدیل ایران به هاب تامین و فرآوری غذای منطقه است. این راهبرد نه تنها در تقویت امنیت غذایی کشور موثر است، بلکه موجب افزایش نفوذ اقتصادی ایران در منطقه نیز خواهد شد.



وی گفت: باید از مرحله حرف و شعار عبور کنیم و به عمل برسیم؛ این همان مطالبه‌ای است که رهبر معظم انقلاب اسلامی همواره بر آن تاکید داشته‌اند. دولت چهاردهم با رویکرد عدالت‌محور خود در ماه‌های آینده گام‌های بلندی در حوزه تجارت کشاورزی و بهبود وضعیت اقتصادی کشور برخواهد داشت.

منبع:خبرگزاری صدا و سیما