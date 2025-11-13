باشگاه خبرنگاران جوان-کتاب تاریخ اتاق بازرگانی تبریز در حاشیه بیست‌ونهمین همایش ملی توسعه صادرات غیرنفتی ایران طی مراسمی رسمی و با حضور جمعی از مقامات ملی و استانی رونمایی شد.



غلامرضا نوری وزیر جهاد کشاورزی در این آیین ضمن تقدیر از پیشینه درخشان اقتصادی تبریز و نقش فعال اتاق بازرگانی این شهر در توسعه تجارت کشور قدمت ۱۷۰ ساله اتاق تبریز را نشانه‌ای از ریشه‌دار بودن فرهنگ کارآفرینی و تولید در شمال‌غرب ایران دانست.



این کتاب روایتگر فراز و فرود فعالیت‌های اتاق بازرگانی تبریز از آغاز شکل‌گیری تاکنون است و بخش مهمی از تاریخ اقتصادی و بازرگانی ایران را در خود جای داده است.

منبع:خبرگزاری صدا و سیما