باشگاه خبرنگاران جوان؛ نفیسه خلیلی - برنامه «عصر خانواده» تلاش می‌کند گفت‌و‌گو را به محور اصلی ارتباط میان نسل‌ها تبدیل کند و بیشتر به تجربه‌های واقعی و دغدغه‌های روزمره مردم توجه دارد. آنچه این برنامه را از دیگر تولیدات تلویزیونی متمایز می‌کند، ساختار نوآورانه و محتوای متنوع آن است. برخلاف بسیاری از برنامه‌های ترکیبی که به الگوی ثابت گفت‌و‌گو‌های کارشناسی و پخش موسیقی محدود می‌شوند، «عصر خانواده» مسیر متفاوتی در پیش گرفته است. برای نمونه، اجرای زنده موسیقی از پشت صحنه و برگزاری کارگاه‌های آموزشی با حضور مستقیم کارشناسان و تعامل واقعی با مخاطبان، تجربه‌ای متفاوت از تلویزیون ایجاد کرده است.

در این قالب زنده و مشارکتی، مخاطبان فقط شنونده و منفعل نیستند؛ نوجوانان، والدین، سالمندان و کارشناسان در کنار هم فضایی ایجاد می‌کنند که صدای همه شنیده شود. واکنش مخاطبان به حضور مهمانان و کارشناسان در فضای مجازی عمدتاً مثبت بوده است و برای مثال، حضور دکتر زهرا محسنی‌فرد، متخصص حوزه نوجوانان، بازخورد‌های بسیار خوبی دریافت کرده است.

بخش نوجوانان برنامه هم با عبور از قالب‌های سنتی فرصتی فراهم کرده تا نسل جدید درباره مسائل روز خود حرف بزند. «ساعت به وقت نوجوانی» که هر دوشنبه پخش می‌شود، نمونه‌ای از این رویکرد است. در این بخش، نوجوانان در استودیو حضور دارند و آزادانه درباره دغدغه‌هایشان صحبت می‌کنند. حضور فعال آنها و فضای آموزشی و تعاملی برنامه، باعث شده این بخش فرصتی واقعی برای شنیدن صدای نوجوانان باشد.

به گفته تهیه کننده این برنامه، «عصر خانواده» هر موضوع را با نگاه اخلاق‌محور بررسی می‌کند. اتاق فکر برنامه با حضور متخصصان و اعضای تحریریه به طور منظم تشکیل جلسه می‌دهد تا نیاز‌های واقعی خانواده‌ها شناسایی شود. این کار باعث شده برنامه از کلیشه‌ها فاصله بگیرد و به موضوعاتی مثل سبک زندگی، سلامت روان، سالمندی و تربیت فرزند توجه کند. یکی از بخش‌های تازه و قابل توجه، پرداختن به نقش پدر در خانواده است؛ در روزی ویژه، پدران درباره احساسات، مسئولیت‌ها و چالش‌های خود صحبت می‌کنند و تصویری چندبعدی از جایگاه آنان ارائه می‌شود. هرچند شایان ذکر است با وجود تلاش برای تنوع موضوعی، برخی بخش‌ها مانند «روز پدری» هنوز نیازمند پرداختی عمیق‌تر و مثال‌های ملموس‌تر هستند تا از مرز شعار عبور کنند و به تجربه‌های واقعی نزدیک‌تر شوند.

در حوزه ازدواج، برنامه تنها به گفت‌و‌گو اکتفا نکرده و با همکاری سامانه‌های همسان‌گزینی، نقش عملی در تسهیل این روند داشته است. آمار‌ها نشان می‌دهد این همکاری‌ها منجر به افزایش ثبت‌نام و ازدواج شده است و تأثیر رسانه را بر زندگی مردم نشان می‌دهد. در بخش سالمندان نیز افراد مسن خود در برنامه حاضر می‌شوند و درباره خاطرات و آینده‌نگری‌هایشان صحبت می‌کنند؛ این موضوع نشان می‌دهد خانواده مجموعه‌ای پویا از نسل‌هاست.

گفت‌و‌گو‌های روزانه برنامه هم با تقسیم‌بندی موضوعی منظم، هر بخش از زندگی خانوادگی را پوشش می‌دهد؛ از توسعه فردی و فرزندپروری گرفته تا سالمندی و نقش پدر.

در نهایت، فصل جدید «عصر خانواده» که شنبه تا چهارشنبه ساعت ۱۸ از شبکه دو پخش می‌شود، نشان داده که وقتی رسانه با احترام و توجه به مخاطب عمل کند، می‌تواند دوباره جای خود را در زندگی مردم پیدا کند. گفت‌و‌گو از استودیو فراتر رفته و در خانه‌ها ادامه دارد و همین ارتباط مستقیم با مخاطب، نقطه قوت اصلی برنامه است.