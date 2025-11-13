شهروندخبرنگار ما با ارسال پیامی از بلاتکلیفی کارکنان بانک آینده ابراز نگرانی کرد و خواستار رسیدگی به این موضوع شد.

باشگاه خبرنگاران جوان - به تازگی بانک آینده که یک بانک خصوصی است؛ در جدیدترین تحولات نظام بانکی؛ به بانک ملی انتقال یافت. به گفته شهروندخبرنگار ما بر اساس این تصمیم؛ مقرر شد بخشی از کارکنان بانک آینده در یک شرکت قراردادی شوند.
این موضوع موجب نارضایتی وی شد و با ارسال پیامی خواستار رسیدگی به این مشکل شد.

متن پیام شهروندخبرنگار

با سلام و احترام قرار بود تمام نیرو‌های بانک آینده؛ استخدام بانک ملی شوند؛ اما بانک ملی تصمیم دارد بخشی از نیرو‌های بانک آینده را دریک شرکت قراردادی کنند؛ که این اقدام موجب بلاتکلیفی و سردرگمی کارکنان بانک آینده شده است. لطفا پیگیری کنید.

 

