پیام شما شهروندان عزیز در مورد مشکلات سامانه انتقال سهام عدالت متوفیان به وراث بعد از سال ۹۹، توسط خبرنگار باشگاه خبرنگاران جوان پیگیری شد.

باشگاه خبرنگاران جوان - شما شهروندان عزیز در مورد مشکلات سامانه انتقال سهام عدالت متوفیان به وراث بعد از سال ۹۹، پیام‌هایی برای سرویس شهروندخبرنگار باشگاه خبرنگاران جوان ارسال کردید، که پس از بررسی برای پیگیری به سرویس اقتصادی ارجاع داده شد.

دغدغه روز/

ماجرای انتقال سهام عدالت متوفیان چه زمانی برطرف می‌شود؟

نتیجه پیگیری خبرنگار باشگاه خبرنگاران جوان در مورد مشکلات سامانه انتقال سهام عدالت متوفیان به وراث بعد از سال ۹۹، در لینک زیر مشاهده کنید.

سامانه انتقال سهام عدالت متوفیان به وراث بعد از سال ۹۹ همچنان منتظر سازمان امور مالیاتی! + فیلم

معاون فناوری و توسعه نوآوری شرکت سپرده‌گذاری مرکزی در خصوص انتقال سهام عدالت متوفیان به وراث بعد از سال ۹۹ نکاتی را مطرح کرد.



برای یادگیری اصول تصویربرداری خبری به صفحه «آموزش تصویربرداری برای شهروندخبرنگاران» مراجعه کنید.