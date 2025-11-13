وزیر جهاد کشاورزی بر اهمیت توسعه گلخانه‌ها به‌عنوان راهکاری برای افزایش بهره‌وری آب، تولید پایدار و تقویت امنیت غذایی تاکید کرد.

باشگاه خبرنگاران جوان- غلامرضا نوری در جریان بازدید از گلخانه در حال احداث ۴.۶ هکتاری هیدروپونیک تمام اتومات و طرح توسعه ۱۵ هکتاری گلخانه‌ای دیگر ضمن بررسی مراحل ساخت و توسعه دو پروژه بزرگ گلخانه‌ای بر ضرورت تکمیل و بهره برداری کامل این دو گلخانه تاکید کرد.
 
نوری با اشاره به ظرفیت‌های بالای استان آذربایجان شرقی در حوزه گلخانه‌ای گفت: توسعه کشت گلخانه‌ای یکی از راهبرد‌های مهم دولت در شرایط محدودیت منابع آبی است. گلخانه‌ها با مصرف بهینه آب و افزایش بهره‌وری تولید می‌توانند نقش مهمی در تامین امنیت غذایی کشور و کاهش وابستگی به واردات ایفا کنند.
 
وزیر جهاد کشاورزی ادامه داد:این نوع پروژه‌ها علاوه بر ایجاد فرصت‌های شغلی می‌توانند اقتصاد محلی را تقویت کرده و الگویی برای توسعه گلخانه‌ها در سایر نقاط استان و کشور باشند.

منبع:خبرگزاری صدا وسیما

برچسب ها: کشت گلخانه ای ، وزیر جهادکشاورزی
