باشگاه خبرنگاران جوان - سردار قاسم رضایی در سفر به استان گیلان با بیان اینکه پلیس با تلاش شبانهروزی در خط مقدم مقابله با جرائم حضور دارد، اظهار کرد: برای اثربخشی اقدامات انتظامی، نیاز است دستگاه قضایی و سایر نهادهای مرتبط در اجرای دقیق قانون و بازدارندگی مجازاتها همکاری و همافزایی بیشتری داشته باشند تا مأموریتهای پلیس مضاعف نشود.
جانشین فرمانده کل انتظامی کشور با اشاره به اینکه مردم عملکرد دستگاهها را به خوبی رصد میکنند، افزود: پلیس مسئولیت قانونی در حوزه امنیت عمومی و مقابله با جرائم مشهود دارد و دستگاه قضائی مکمل فعالیتهای میدانی پلیس است. آنچه امروز نیاز کشور است، بازنگری در هزینه و مجازات جرائم برای افزایش بازدارندگی و رعایت حقوق شهروندی است.
این مقام ارشد انتظامی با بیان اینکه استان گیلان از استانهای امن کشور است، تصریح کرد: در این استان طی هفت ماه گذشته، شاهد کاهش ۱۵ درصدی وقوع سرقت و افزایش کشف جرائم در حوزه مواد مخدر بودهایم که نتیجه تعامل مردم و همکاری مسئولان استانی است.
جان باختن بیش از ۸۰۰۰ نفر در تصادفات جادهای در ۷ ماه
سردار رضایی همچنین با ابراز نگرانی از آمار تلفات جادهای در کشور گفت: در هفتماهه نخست سال جاری بیش از ۸ هزار نفر در تصادفات جادهای جان باختهاند که این آمار حدود ۳ درصد افزایش را نشان میدهد که رعایت مقررات راهنمایی و رانندگی باید به فرهنگ عمومی تبدیل شود.
دیوارکشی و انسداد فیزیکی در مرزهای افغانستان و پاکستان در حال اجراست
وی در بخش دیگری از سخنان خود درباره وضعیت مرزهای شرقی و غربی کشور اظهار داشت: دیوارکشی و انسداد فیزیکی در مرزهای افغانستان و پاکستان در حال اجراست و بیش از ۱۵۰ کیلومتر از این پروژه با استفاده از تجهیزات الکترونیکی و راداری تکمیل شده است ولی با این حال، تأمین امنیت مرزها نیازمند دیپلماسی مرزی و همکاری مستمر کشورهای همسایه است.
تردد مرزنشینان در مسیرها و زمانهای مشخص مورد تأیید پلیس است
جانشین فرمانده کل انتظامی کشور با تأکید بر هوشیاری مرزبانان کشور گفت: اصطلاح"کولبر" نباید به افرادی که با سلاح یا کالای قاچاق وارد کشور میشوند اطلاق شود. تردد مرزنشینان در مسیرها و زمانهای مشخص مورد تأیید پلیس است، اما عبور غیرمجاز و مسلحانه جرم محسوب میشود.
بر اساس گزارش سایت پلیس، سردار رضایی در پایان ضمن قدردانی از مردم گیلان و مسئولان استانی خاطرنشان کرد: پلیس با اشراف کامل و همراهی مردم در مسیر ارتقای امنیت اجتماعی و اقتصادی کشور گام برمیدارد و اجرای طرحهای نوین امنیتی همچون احیای نگهبانان محله را در دستور کار دارد.