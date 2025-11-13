رژیم صهیونیستی خودرویی در شهرستان نبطیه در جنوب لبنان را هدف قرار داد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ زهرا نجفی - خبرگزاری ملی لبنان گزارش داد که رژیم صهیونیستی در یک حمله هوایی، خودرویی را در شهر «تول» در شهرستان نبطیه واقع در جنوب لبنان هدف قرار داده است.

این خبرگزاری بدون اشاره به تلفات احتمالی، اعلام کرد که این حمله در خیابانی شلوغ در این شهر، اندکی پس از ساعت ۲ بعد از ظهر به وقت محلی رخ داده است؛ درست زمانی که دانش‌آموزان از مدرسه خارج می‌شدند.

پیش از این و در ظهر امروز، شبکه الجزیره از دو حمله هوایی جداگانه به اطراف شهرک‌های عیترون و طیرفلسیه در جنوب لبنان خبر داد.

این حملات در شرایطی صورت می‌گیرد که رژیم صهیونیستی تحرکات نظامی خود در مرز لبنان را تشدید کرده و به حملات روزانه گسترده ادامه می‌دهد. این در حالی است که غرب به رهبری آمریکا و رژیم صهیونیستی با به کارگیری فشار نظامی و دیپلماتیک در تلاش برای ایجاد تغییر در ساختار امنیتی جنوب لبنان و خلع سلاح حزب الله هستند.

منبع: الجزیره