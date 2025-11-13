رژیم صهیونیستی خودرویی در شهرستان نبطیه در جنوب لبنان را هدف قرار داد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ زهرا نجفی - خبرگزاری ملی لبنان گزارش داد که رژیم صهیونیستی در یک حمله هوایی، خودرویی را در شهر «تول» در شهرستان نبطیه واقع در جنوب لبنان هدف قرار داده است.

این خبرگزاری بدون اشاره به تلفات احتمالی، اعلام کرد که این حمله در خیابانی شلوغ در این شهر، اندکی پس از ساعت ۲ بعد از ظهر به وقت محلی رخ داده است؛ درست زمانی که دانش‌آموزان از مدرسه خارج می‌شدند.

پیش از این و در ظهر امروز، شبکه الجزیره از دو حمله هوایی جداگانه به اطراف شهرک‌های عیترون و طیرفلسیه در جنوب لبنان خبر داد.

این حملات در شرایطی صورت می‌گیرد که رژیم صهیونیستی تحرکات نظامی خود در مرز لبنان را تشدید کرده و به حملات روزانه گسترده ادامه می‌دهد. این در حالی است که غرب به رهبری آمریکا و رژیم صهیونیستی با به کارگیری فشار نظامی و دیپلماتیک در تلاش برای ایجاد تغییر در ساختار امنیتی جنوب لبنان و خلع سلاح حزب الله هستند.

حمله رژیم صهیونیستی

منبع: الجزیره

برچسب ها: نبطیه ، جنوب لبنان ، حمله اسرائیل
خبرهای مرتبط
دبیرکل حزب‌الله: آمریکا از طریق اسرائیل برای تضعیف مقاومت تلاش می‌کند
فشار اسرائیل به ارتش لبنان برای بازرسی منازل در جنوب
بحران آب تا سال ۲۰۵۰ زندگی ۵ میلیارد نفر را تهدید می‌کند
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
ناپدید شدن کودکان فلسطینی در غزه؛ خانواده‌ها در جستجوی پاسخ
تعطیلی ۴۳ روزه دولت آمریکا پایان یافت/ خسارت ۱۴ میلیارد دلاری تعطیلی دولت
ترور مهندس هسته‌ای در مصر با ۱۳ گلوله
حمله هوایی و توپخانه ای اسرائیل به جنوب لبنان
ادعای سنتکام درباره ۲۲ عملیات در سوریه و کشتن ۵ داعشی
آمریکا از همکاری امنیتی آینده سوریه با غرب خبر داد
هند پایگاه هوایی جدیدی در نزدیکی مرز چین افتتاح کرد
مهاجرین، زندانیان و امور کنسولی محور دیدار سرپرست سفارت افغانستان با معاون امور حقوقی وزارت خارجه ایران
۲۰ مجروح در پی یورش کامیون به بازار در کره جنوبی
شویگو: روسیه بررسی آزمایش‌های هسته‌ای را آغاز کرد
آخرین اخبار
کمک ۶۰ میلیون یورویی ایتالیا برای بازسازی غزه
بازگشایی سفارت سوریه در لندن پس از ۱۴ سال
حمله هوایی رژیم صهیونیستی به خودرویی در جنوب لبنان
واکنش کرملین به احتمال ازسرگیری آزمایش‌های هسته‌ای آمریکا
پیشتازی قاطع شیعیان در بدست آوردن کرسی‌های پارلمان عراق
اسرائیل در پی امضای یک توافق امنیتی ۲۰ ساله جدید با آمریکا است
اعطای مصونیت مادام‌العمر به رئیس‌جمهور پاکستان و فرمانده ارشد ارتش
شهادت ۲۶۰ فلسطینی در غزه از زمان آتش‌بس اکتبر
کرملین: اوکراین دیر یا زود مجبور به مذاکره با روسیه خواهد شد
ادغام مهاجرین، راهبردی برای توسعه ملی ایران
هشدار فائو درباره وقوع ناامنی حاد غذایی در ۱۶ کشور از جمله افغانستان
منشاوی افغانستان؛ صدایی که مرزها را شکست + فیلم
ترکیه: نیروی تثبیت ثبات غزه باید تضمین‌کننده آتش‌بس باشد
اتحادیه اروپا بر واردات کوچک از چین عوارض می بندد
ترور مهندس هسته‌ای در مصر با ۱۳ گلوله
حمله هوایی و توپخانه ای اسرائیل به جنوب لبنان
هند پایگاه هوایی جدیدی در نزدیکی مرز چین افتتاح کرد
آمریکا از همکاری امنیتی آینده سوریه با غرب خبر داد
۲۰ مجروح در پی یورش کامیون به بازار در کره جنوبی
ادعای سنتکام درباره ۲۲ عملیات در سوریه و کشتن ۵ داعشی
مهاجرین، زندانیان و امور کنسولی محور دیدار سرپرست سفارت افغانستان با معاون امور حقوقی وزارت خارجه ایران
شویگو: روسیه بررسی آزمایش‌های هسته‌ای را آغاز کرد
ناپدید شدن کودکان فلسطینی در غزه؛ خانواده‌ها در جستجوی پاسخ
تعطیلی ۴۳ روزه دولت آمریکا پایان یافت/ خسارت ۱۴ میلیارد دلاری تعطیلی دولت
کانادا تحریم‌های تازه‌ای علیه صنایع پهپادی و انرژی روسیه اعلام کرد
کاخ سفید ساخت پایگاه نظامی آمریکا در مرز غزه را رد کرد
سخنرانی السودانی با اعلام پیروزی در انتخابات: منافع همه عراقی‌ها را در نظر می‌گیریم
بحران در ارتش صهیونیستی همزمان با درخواست هزاران نظامی برای ترک خدمت زودهنگام
داماد ترامپ و ارتش صهیونیستی احتمال شکست طرح آتش‌بس ترامپ برای غزه را بررسی می‌کنند
تحریم‌های جدید آمریکا علیه ایران