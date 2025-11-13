باشگاه خبرنگاران جوان؛ مینا عظیمی - آنتونیو تاجانی، وزیر امور خارجه ایتالیا امروز پنجشنبه تاکید کرد که کشورش تصمیم گرفته است ۶۰ میلیون یورو برای بازسازی نوار غزه سرمایه‌گذاری کند. او اشاره کرد که ۵ میلیون یورو از این مبلغ پنج ماه پیش ارسال شده است.

او در اظهاراتی که توسط خبرگزاری ایتالیایی (آنسا) منتشر شد، خاطرنشان کرد که «ایتالیا با تمام طرف‌های ذی‌ربط در حال رایزنی است تا آتش‌بس در غزه تثبیت شود و رسیدن کمک‌ها و مواد غذایی به دست ساکنان تضمین گردد.»

در مورد بحران سودان، تاجانی ابراز امیدواری کرد که آتش‌بسی میان طرفین درگیری برقرار شود و تاکید کرد که «رم کمک‌های بزرگی را سازماندهی کرده است، به طوری که یک هواپیما و یک کشتی حامل محموله برای کودکان تا پیش از پایان سال جاری میلادی به پورت (نام یک شهر) سودان خواهد رسید.»

پیش از این نیز فلیپ لازارینی، رئیس آژانس امداد و کاریابی سازمان ملل (آنروا) روز سه شنبه به وقت محلی گفت آژانس سازمان ملل متحد که او رهبری می‌کند، آماده است تا مسوولیت‌های خود را برای بازسازی غزه بر عهده بگیرد.

منبع: النشره