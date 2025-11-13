یک دوره مسابقه استانی وشوو سبک نن شائولین به میزبانی شهر یامچی برگزار که تبریز قهرمان این مسابقات شد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ خدادادی -در این دوره از مسابقات تیم‌هایی از. تبریز. مرند. یامچی. عجب شیر. بستان آباد. اهر جلفا. هشترود در بخش بزرگسالان به رقابت پرداختند که در پایان این مسابقات تیم وشوو تبریز مقام اول مرند دوم و تیم وشوو جلفا به مقام سوم این دوره از مسابقات دست یافتند .

در بخش انفرادی این مسابقات 

*در وزن -۵۲ علی یعقوبی از اهر 

*وزن -۵۶ امین نجف نژاد از تبریز 

*وزن -۶۰ امیر عادلی از تبریز 

*وزن -۶۵ وحید سلیمانی از تبریز 

*وزن -۷۰ عطا حسن پور از تبریز 

*وزن -۷۵ جواد ولیپور از مرند 

*وزن -۸۰ علیرضا سلطانی از تبریز 

*وزن -۸۵ امیر علی عباسی از مرند 

*وزن -۹۰ نادر ابراهیمی از مرند 

*وزن -۱۰۰ مهدی علیپور از هشترود

*وزن +۱۰۰ حسین رضا پور از جلفا به مقام اول این مسابقات دست یافتند .

*ائلشن مصطفایی از مرند 

*آرش بخشی نژاد از یامچی 

*محمد میرزایی از مرند

*صدرا بلوکی از تبریز 

*مهدی فولادی از تبریز مقام دوم این مسابقات را در بخش انفرادی دست یافتند .

*مبین رسولی از هشترود 

*امیر حسین عبئالهی از مرند 

*سید میلاد موسوی از جلفا 

*علیرضا اسدیان از تبریز 

*سروش منجمی شاد از جلفا 

*قادر بزرگی از اهر 

*امیر محمد امیر فاطمی از بستان آباد 

*امیر رضا یگانه از تبریز 

*احمد خدائی از مرند عنوان سومی را در بخش انفرادی این دوره از مسابقات را به خود اختصاص دادند.

در دوره مسابقه استانی وشوو در سبک نن شائولین آقایان ۵۰ ورزشکار از ۸ شهر ستان استان به میزبانی شهر یامچی شرکت کرده بوند.

استاد حسن قویدل دبیر هیئت وشوی استان و مسئول کمیته نن شائولین استان گفت هدف از برگزاری این مسابقات آماده سازی تیم‌های برتر برای شرکت در مسابقات قهرمانی کشور و معرفی نفرات برتر به تیم ملی برای شرکت در مسابقات آسیایی است.

برچسب ها: ورزش ، ووشو
خبرهای مرتبط
دومین دوره مسابقات ووشو کارگران کشور در زاهدان آغاز شد
ووشوکارسیستان و بلوچستان مربی تیم ملی در رقابت‌های آسیایی شد
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
دولت چهاردهم مصمم به اصلاحات اساسی در اقتصاد کشور است
ایران در مسیر تبدیل شدن به هاب تامین غذای منطقه است
تخصیص اعتبار برای مشاغل خانگی در آذربایجان شرقی
رونمایی از کتاب تاریخ اتاق بازرگانی تبریز
تاکید وزیر جهادکشاورزی بر توسعه کشت گلخانه‌ای
قاتل خاموش در میانه جان یک نفر را گرفت
تبریز قهرمان مسابقات وشوو (سبک نن شائولین) استان شد
شاهد پیشرفت‌های بسیار خوبی در حوزه انتظامی در استان هستیم
کشف و ضبط ۳۸۰ کیسه کود شیمیایی در هشترود
انتقاد نماینده مردم هشترود ازعدم اجرای کامل طرح پایاب سد سهند
آخرین اخبار
انتقاد نماینده مردم هشترود ازعدم اجرای کامل طرح پایاب سد سهند
کشف و ضبط ۳۸۰ کیسه کود شیمیایی در هشترود
شاهد پیشرفت‌های بسیار خوبی در حوزه انتظامی در استان هستیم
تبریز قهرمان مسابقات وشوو (سبک نن شائولین) استان شد
تاکید وزیر جهادکشاورزی بر توسعه کشت گلخانه‌ای
قاتل خاموش در میانه جان یک نفر را گرفت
ایران در مسیر تبدیل شدن به هاب تامین غذای منطقه است
دولت چهاردهم مصمم به اصلاحات اساسی در اقتصاد کشور است
رونمایی از کتاب تاریخ اتاق بازرگانی تبریز
تخصیص اعتبار برای مشاغل خانگی در آذربایجان شرقی
تاکید فرماندار شهرستان آذرشهر بر ضرورت تخصیص منابع ملی برای تکمیل هنرستان ۱۸ کلاسه