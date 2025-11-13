یک دوره مسابقه استانی وشوو سبک نن شائولین به میزبانی شهر یامچی برگزار که تبریز قهرمان این مسابقات شد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ خدادادی -در این دوره از مسابقات تیم‌هایی از. تبریز. مرند. یامچی. عجب شیر. بستان آباد. اهر جلفا. هشترود در بخش بزرگسالان به رقابت پرداختند که در پایان این مسابقات تیم وشوو تبریز مقام اول مرند دوم و تیم وشوو جلفا به مقام سوم این دوره از مسابقات دست یافتند .

در بخش انفرادی این مسابقات

*در وزن -۵۲ علی یعقوبی از اهر

*وزن -۵۶ امین نجف نژاد از تبریز

*وزن -۶۰ امیر عادلی از تبریز

*وزن -۶۵ وحید سلیمانی از تبریز

*وزن -۷۰ عطا حسن پور از تبریز

*وزن -۷۵ جواد ولیپور از مرند

*وزن -۸۰ علیرضا سلطانی از تبریز

*وزن -۸۵ امیر علی عباسی از مرند

*وزن -۹۰ نادر ابراهیمی از مرند

*وزن -۱۰۰ مهدی علیپور از هشترود

*وزن +۱۰۰ حسین رضا پور از جلفا به مقام اول این مسابقات دست یافتند .

*ائلشن مصطفایی از مرند

*آرش بخشی نژاد از یامچی

*محمد میرزایی از مرند

*صدرا بلوکی از تبریز

*مهدی فولادی از تبریز مقام دوم این مسابقات را در بخش انفرادی دست یافتند .

*مبین رسولی از هشترود

*امیر حسین عبئالهی از مرند

*سید میلاد موسوی از جلفا

*علیرضا اسدیان از تبریز

*سروش منجمی شاد از جلفا

*قادر بزرگی از اهر

*امیر محمد امیر فاطمی از بستان آباد

*امیر رضا یگانه از تبریز

*احمد خدائی از مرند عنوان سومی را در بخش انفرادی این دوره از مسابقات را به خود اختصاص دادند.

در دوره مسابقه استانی وشوو در سبک نن شائولین آقایان ۵۰ ورزشکار از ۸ شهر ستان استان به میزبانی شهر یامچی شرکت کرده بوند.

استاد حسن قویدل دبیر هیئت وشوی استان و مسئول کمیته نن شائولین استان گفت هدف از برگزاری این مسابقات آماده سازی تیم‌های برتر برای شرکت در مسابقات قهرمانی کشور و معرفی نفرات برتر به تیم ملی برای شرکت در مسابقات آسیایی است.