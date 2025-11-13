باشگاه خبرنگاران جوان - در ادامه مسابقات موی‌تای در ششمین دوره بازی‌های همبستگی کشور‌های اسلامی ۲۰۲۵، فاطمه حسینی که روز گذشته با ناک‌اوت برابر نماینده لبنان درخشان ظاهر شده بود، امروز نیز در مبارزه‌ای تماشایی موفق شد با نتیجه ۳۰ بر ۲۷ حریف خود از الجزایر را شکست دهد و به دیدار پایانی راه یابد.

ملی‌پوش ایران در راند نخست با هوشمندی و دقت بالا ۱۰ بر ۹ پیروز شد، در راند دوم نیز برتری خود را تثبیت کرد و امتیاز مشابهی گرفت. او در راند پایانی هم اجازه بازگشت به حریف نداد و با سومین امتیاز ۱۰ بر ۹، بردی قاطع را رقم زد.

با این نتیجه، فاطمه حسینی سومین بانوی موی‌تای‌کار ایران است که در کنار زهرا اکبری و فرشته حسن زاده به فینال بازی‌های همبستگی کشور‌های اسلامی صعود کرد و با این عملکرد، تیم ملی زنان کشورمان یک هت‌تریک تاریخی در رسیدن به فینال رقم زده است.