باشگاه خبرنگاران جوان؛ رضوان پاک منش - دکتر امیری، رئیس دانشگاه علوم پزشکی لرستان، در گفتوگو با خبرنگار ما از عزم جدی این دانشگاه برای ارتقای سطح خدمات بهداشتی و درمانی در سراسر استان خبر داد و گفت:«امروز بیش از ۱۵ هزار نفر از کارکنان حوزه سلامت در استان لرستان با عشق و تعهد در حال خدمت به مردم هستند. این نیروی انسانی، بزرگترین سرمایه ما در مسیر توسعه و تعالی نظام سلامت محسوب میشود.»
وی با اشاره به برنامههای توسعهای دانشگاه برای سال آینده افزود:«بر اساس برنامهریزیهای انجامشده، راهاندازی ۵۹ خانه بهداشت جدید در نقاط مختلف استان در دستور کار قرار دارد. اجرای این طرح، گامی مؤثر در جهت تسهیل دسترسی مردم مناطق روستایی و کمتر برخوردار به خدمات اولیه بهداشتی خواهد بود.»
رئیس دانشگاه علوم پزشکی لرستان در ادامه به پروژههای بزرگ درمانی استان اشاره کرد و گفت:«در حال حاضر سه پروژه مهم و پیشران در حوزه درمان استان در حال اجراست؛ بیمارستان ۶۵۰ تختخوابی نیایش خرمآباد، بیمارستان رازی کوهدشت و بیمارستان گهر دورود.»
او درباره روند پیشرفت بیمارستان نیایش توضیح داد:«این بیمارستان که از بزرگترین طرحهای درمانی غرب کشور به شمار میرود، تاکنون به ۶۸ درصد پیشرفت فیزیکی رسیده است. با رفع بخشی از مشکلات اعتباری و همکاری خوب پیمانکار، پیشبینی میشود این پروژه هر ماه بهطور میانگین سه درصد رشد داشته باشد.»
دکتر امیری با اشاره به چشمانداز تکمیل این پروژه اظهار کرد:«انتظار داریم ظرف شش ماه آینده پیشرفت بیمارستان به حدود ۸۰ درصد برسد. همچنین با تخصیص اعتباری بالغ بر یک و نیم همت، بخش قابلتوجهی از مشکلات عمرانی آن برطرف خواهد شد.»
وی در پایان از آغاز فاز جدید این طرح خبر داد و گفت:«در ابتدای سال ۱۴۰۵ عملیات تجهیز بیمارستان نیایش آغاز میشود و همزمان فرآیند جذب و استخدام نیروهای تخصصی نیز در دستور کار قرار دارد تا هرچه سریعتر شاهد بهرهبرداری از این مجموعه عظیم در خدمت مردم شریف لرستان باشیم.»