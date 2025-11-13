باشگاه خبرنگاران جوان - جدیدترین نمایشگاه همایون سلیمی با عنوان «شاعر هایکو‌های رنگین» روز جمعه ۲۳ آبان ساعت ۱۶ افتتاح می‌شود و بازدید از آثار تا ۷ آذر در گالری آرگون ادامه خواهد داشت.

نمایشگاه «شاعر هایکو‌های رنگین» نه تنها مروری تصویری بر مجموعه‌ای از آثار همایون سلیمی است؛ بلکه تلاشی است برای تامل در چگونگی شکل‌گیری زبان شخصی در هنر معاصر ایران.

تجربه‌های نقاشی همایون سلیمی در عرصه نقاشی، از دهه ۱۳۷۰ به این سو، نگرشی تامل برانگیز در مفهوم فرم، رنگ و سطح یافته‌اند. سلیمی با استفاده از لایه‌گذاری‌های متکثر رنگ، بافت‌های پرکار و انتخاب‌های سنجیده متریال، بستری برای گفت‌و‌گو میان ذهن، ماده و خاطره فراهم می‌آورد.

گفتنی است همایون سلیمی متولد ۱۳۲۷، فارغ‌التحصیل زیبایی‌شناسی و علوم هنر از دانشگاه سوربن پاریس است که دانسته‌های هنری خود را در دانشگاه تهران، دانشگاه الزهرا، دانشگاه هنر اصفهان و دانشگاه سوره تهران آموزش داده و نام او همواره در نمایشگاه‌های گروهی داخل و خارج از کشور به چشم می‌خورد.