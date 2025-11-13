باشگاه خبرنگاران جوان - به گزارش روابط عمومی فدراسیون بدنسازی و پرورش اندام، اولین اردوی پیش از اعزام تیم ملی به رقابتهای جهانی عربستان در رشتههای پرورش اندام، فیتنس چلنج و فیتمدل با حضور ملیپوشان منتخب، مربیان تیمهای ملی، اعضای کمیته فنی و کمیتههای تخصصی در مجموعه ورزشی امام رضا (ع) برگزار شد.
در جریان این اردو، مربیان و کارشناسان فنی عملکرد تمامی ورزشکاران را بهصورت دقیق مورد بررسی قرار دادند و توصیههای لازم در خصوص آمادگی جسمانی، فیگور، نحوه حضور روی صحنه و اجرای حرکات تخصصی به ملیپوشان ارائه شد.
قرار است چند روز پیش از اعزام اردوی نهایی تیم ملی متصل به زمان برگزاری مسابقات جهانی نیز برگزار شود تا ورزشکاران با آمادگی کامل در رقابتهای جهانی عربستان حضور یابند.
در این اردو، کمیته فنی فدراسیون، مربیان تیمهای فیتنس (فیت مدل) و فیتنس چلنج و همچنین رئیس کمیته داوران حضور فعال داشتند و نکات کلیدی مربوط به ارزیابی داوران، نحوه اجرای فیگورها و آمادهسازی ذهنی ورزشکاران برای حضور در صحنه رقابت را مرور کردند.
ایرج عرب سرپرست فدراسیون نیز با حضور در محل اردو از نزدیک شاهد تمرینات ملی پوشان بود و ضمن نظارت بر اجرای روند تمرینات، از تلاش مربیان و ورزشکاران تقدیر کرد.
همچنین برای نخستین بار، اعضای هیأترئیسه فدراسیون نیز در اردو حضور یافتند و از نزدیک در جریان کموکیف تمرینات و روند آمادهسازی تیم ملی قرار گرفتند. همچنین کمیته فرهنگی و مسئولیتهای اجتماعی فدراسیون، بخش پزشکی و دکتر سعیدی به عنوان مشاور پزشکی و تغذیه تیم نیز با برگزاری جلسات تخصصی آخرین نکات تغذیهای و پزشکی را به ملیپوشان منتقل کردند. مقرر شد توصیههای تخصصی این بخشها در قالب راهنماهای آموزشی در اختیار ورزشکاران قرار گیرد.
حضور رسانهها، صدا و سیما و خبرنگاران ورزشی نیز به پوشش خبری گسترده این اردو کمک کرد.
در حاشیه این برنامه، شعار رسمی تیم ملی با عنوان «ایران همیشه قهرمان» رونمایی شد.
در این مراسم همچنین آقای گلکار نماینده وزارت ورزش و جوانان حضور داشت و از زحمات کادر اجرایی و مجموعه امام رضا (ع) بهدلیل همکاری کامل در برگزاری اردو قدردانی شد.