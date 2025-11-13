منابع آگاه می‌گویند که ترامپ در تماس با بن سلمان از او خواسته پس از پایان جنگ غزه، روند عادی‌سازی روابط با رژیم صهیونیستی را آغاز کند.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ زهرا نجفی -  وبگاه آکسیوس به نقل از دو مقام آمریکایی می‌گوید که «دونالد ترامپ» رئیس جمهور آمریکا ماه گذشته در یک تماس تلفنی به «محمد بن سلمان» ولیعهد سعودی گفته است که با پایان جنگ غزه، انتظار دارد ریاض به سمت عادی‌سازی روابط خود با رژیم صهیونیستی حرکت کند.

گفته شده تماس بین ترامپ و بن سلمان که قبلاً علنی نشده بود، پس از اجلاس صلح غزه در مصر در ماه گذشته انجام شد.

یک مقام آمریکایی که مستقیماً از این تماس مطلع بود، گفت که ترامپ به محمد بن سلمان اطلاع داده که موفق شده جنگ غزه را پایان دهد و اکنون می‌خواهد ولیعهد به سمت عادی‌سازی روابط با اسرائیل حرکت کند. این مقام آمریکایی گفت که محمد بن سلمان گفته تمایل دارد با دولت ترامپ در این مورد همکاری کند.

مقامات آمریکایی به سعودی‌ها گفته‌اند که امیدوارند هفته آینده در دیدار بین دو طرف، پیشرفتی در این خصوص حاصل شود. اگرچه اذعان دارند که شکاف بین سعودی‌ها و اسرائیلی‌ها همچنان گسترده است. با این حال، مقامات آمریکایی ادعا می‌کنند که برخی از خواسته‌های عربستان برای حرکت به سمت عادی‌سازی اکنون برآورده شده است.

عربستان مدت‌ها است که خواهان یک پیمان دفاعی با واشنگتن است و انتظار می‌رود در جریان سفر محمد بن سلمان به واشنگتن، از ترامپ تعهد امنیتی دریافت کند. اگرچه این یک پیمان دفاعی کامل نیست، اما می‌تواند به عنوان بستری برای آن عمل کند.

ریاض همچنین به عنوان بخشی از توافق عادی‌سازی، خواهان مسیری برگشت‌ناپذیر برای تشکیل یک کشور فلسطینی است. کاخ سفید معتقد است که دو بند پایانی طرح صلح ترامپ برای غزه، موضوع تشکیل کشور فلسطین را مطرح می‌کند. اما مقامات سابق آمریکا و دیپلمات‌های عرب تردید دارند که متن توافق، خواسته عربستان را برای «مسیری معتبر، برگشت‌ناپذیر و زمان‌بندی‌شده» برای تشکیل کشور فلسطین برآورده کند.

