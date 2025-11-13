نماینده تنیس روی میز کشورمان در دیدار فینال انفرادی مقابل نماینده سوریه به پیروزی رسید و قهرمان شد.

باشگاه خبرنگاران جوان - رقابت‌های انفرادی تنیس روی میز بانوان در ششمین دوره بازی‌های کشورهای اسلامی عصر امروز (پنج شنبه ۲۲ آبان‌ماه) برگزار شد.

در فینال، ندا شهسواری کاپیتان تیم ملی تنیس روی میز بانوان کشورمان با کسب مدال طلا و پیروزی مقابل حریف سوری خود توانست پر افتخارترین ورزشکار ایرانی در مسابقات بازی‌های کشورهای اسلامی لقب بگیرد.

شهسواری در دیدار فینال با نتیجه ۴ بر ۲ مقابل هند زازا از سوریه به پیروزی رسید و عنوان قهرمانی را از آن خود کرد.

گیم اول این دیدار با نتیجه ۱۱ بر ۷ و گیم دوم نیز ۱۲ بر ۱۰ به سود حریف سوری به پایان رسید اما شهسواری هر دو گیم سوم و چهارم را با نتیجه ۱۱-۹ به سود خود به پایان رساند تا کار به تساوی کشیده شود.

شهسواری در گیم‌های پنجم و ششم با نتایج ۱۱-۸ و ۱۳-۱۱ به پیروزی رسید تا در مجموع با نتیجه ۴بر۲ پیروز شود عنوان قهرمانی این مسابقات را کسب کند.

هدایت شهسواری در این مسابقات بر عهده سیما لیموچی سرمربی تیم ملی تنیس روی میز کشورمان بود.

کاروان تنیس روی میز ایران با کسب مدال نقره تیمی آقایان، برنز دوبل آقایان، کسب برنز تیمی بانوان ، کسب مدال طلای دوبل بانوان و مدال طلای انفرادی توسط ندا شهسواری به کار خود پایان داد.

شهسواری پیش از این در مسابقات دوبل دختران هم قهرمان شده بود و با این پیروزی دومین مدال طلای تنیس روی میز را برای کاروان سفیران اقتدار ایران ثبت کرد.