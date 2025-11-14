عضو کنست اسرائیل، در اظهاراتی بی‌سابقه گفت که آمریکایی‌ها مدیران واقعی اسرائیل هستند و تاکید کرد که بدون وتوی واشنگتن اسرائیل تحت تحریم قرار داشت.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ مینا عظیمی - آویگدور لیبرمن، رئیس حزب « اسرائیل خانه ما» و عضو کنست، اعتراف کرد که آمریکایی‌ها هستند که رژیم تروریستی اسرائیل را اداره می‌کنند و آنها باید از آنها تشکر کنیم، چرا که بدون آنها وضعیت این رژیم تروریستی بسیار بدتر بود. 

لیبرمن در سخنانی که روز پنجشنبه در کنفرانس سالانه مالیات و تجارت، که توسط شرکت فان کینا جی تی اسرائیل و شرکت حقوقی اس هورویتز سازماندهی شده بود، گفت: «مهم‌ترین چیز در حال حاضر، وتوی آمریکاست در شورای امنیت، اگر وتوی آنها نبود، ما تحت تحریم بودیم.»

این عضو کنست ادامه داد: «اما نباید فراموش کنیم که حتی در زمان دریافت حمایت، باید از منافع خود محافظت کنیم زیرا برنامه کاری آمریکا همیشه با برنامه کاری اسرائیل همسو نیست.»

لیبرمن به آسیب وارد شده به جایگاه بین‌المللی اسرائیل اشاره کرد و گفت: «ما در جامعه تجاری بین‌المللی به حاشیه رانده شده‌ایم، مردم (شهرک نشینان) به بانک‌های خارجی مراجعه می‌کنند و حساب‌هایشان مسدود می‌شود، وقتی صندوق ثروت نروژ تصمیم به خروج از اسرائیل می‌گیرد، این یک زنگ خطر است، این را در نمایشگاه تسلیحات در فرانسه هم دیدیم.»

او تاکید کرد که اقتصاد اسرائیل تا ابد کاملا به بازار داخلی وابسته نخواهد بود، و خاطرنشان کرد که بازار اسرائیل بسیار کوچک است.

منبع: آر تی

