باشگاه خبرنگاران جوان _ غلامرضا نوری روز پنجشنبه در نشست صمیمی با تولیدکنندگان شهرستان اهر با بیان اینکه همه سیاستگذاریهای دولت چهاردهم بر پایه حمایت از تولید و تولیدکننده است، اظهار کرد: وزارت جهاد کشاورزی وظیفهای سنگین در سیاستگذاری صحیح و تنظیمگری عادلانه دارد تا بخش کشاورزی متناسب با ظرفیتها و منابع کشور هدایت شود.
وی خاطرنشان کرد: اساس کار ما حمایت از تولید اقتصادی و پایدار است، نه تولید معیشتی؛ زیرا تولید اقتصادی هم برای تولیدکننده و هم برای منافع ملی اهمیت دارد.
وی ادامه داد: همه سیاستهای دولت چهاردهم در راستای حمایت از تولید و تولیدکننده و با رویکرد عدالتمحور است؛ از کوچکترین واحدهای تولیدی روستایی تا بزرگترین زنجیرههای صنعتی تحت حمایت دولت قرار دارند.
نوری با اشاره به اینکه تا پیش از این، تنها دامداران و مرغداریهای صنعتی از نهادههای یارانهای استفاده میکردند، اما امروز با توزیع عادلانه نهادهها، سهم واحدهای کوچک و روستایی نیز این نهاده ها را دریافت کردند، گفت: این رویکرد سبب رشد ۲۰ درصدی مصرف نهادهها در کشور شد که بخشی از آن نیز به دلیل خشکسالیها بوده است.
وزیر جهاد کشاورزی با اشاره به تصمیمات اخیر ستاد تنظیم بازار گفت: قیمت مرغ و تخممرغ باید واقعیسازی میشد و برای نخستین بار، ستاد تنظیم بازار قیمت پیشنهادی وزارت جهاد کشاورزی را تصویب کرد. تولیدکننده مرغ و تخم مرغ نباید از جیب خود یارانه پرداخت کند، بلکه این وظیفه حاکمیت است.
وی از حمایت وزارتخانه از گندمکاران نیز یاد کرد و افزود: امسال قیمت گندم بهصورت کارشناسی و عادلانه تعیین و در کمترین زمان ممکن مطالبات کشاورزان پرداخت شد.
نوری با بیان اینکه سیاست وزارت جهاد کشاورزی، سرکوب قیمتی نیست، خاطرنشان کرد: این سیاست موجب افزایش ۳۲ درصدی صادرات و رشد سه میلیارد دلاری تراز تجاری حوزه کشاورزی شده است.
وزیر جهاد کشاورزی اظهار کرد: صادرات نه تنها موجب ارتقای فناوری تولید میشود، بلکه کیفیت محصولات کشاورزی را نیز بهبود میبخشد.
وی درباره سلامت محصولات کشاورزی با بیان اینکه ایران از سالمترین کشورها در مصرف سموم و کودهای کشاورزی است و محصولات ما با رعایت استانداردهای جهانی به کشورهای سختگیر مانند روسیه صادر میشود، گفت: تاکنون ۲۳ نوع سم از رده خارج شده و به دنبال واردات سموم باکیفیت از کشورهای پیشرفته هستیم.
وزیر جهاد کشاورزی با اشاره به سیاستهای جدید در حوزه نهادهها افزود: برای تسریع در تأمین نهادهها، اختیاراتی به استانداران استانهای مرزی واگذار شده و تولیدکنندگان نیز مجوز واردات مستقیم دریافت میکنند.
وی همچنین از حل موقت مشکل تأمین سوخت خبر داد و گفت: تا پایان فصل پاییز سهمیه سوخت ماشین آلات کشاورزی به روال سابق بازمیگردد.
نوری با تأکید بر رویکرد مشارکتی در تصمیمگیریهای بخش کشاورزی گفت: تصمیمات ما با حضور نمایندگان بخش تولید اتخاذ میشود و هدف نهایی آن است که کشاورزی کشور به سمت توسعهگرایی، بهرهوری و سودآوری پایدار حرکت کند.
وی با اعلام اینکه تاکنون ۳۵۰ روستابازار در کشور افتتاح شده است، گفت: درصدد راه اندازی سههزار روستا بازار هستیم تا بزرگترین زنجیره توزیع کشاورزی کشور با محوریت تعاونیهای تولیدی شکل گیرد.
نوری ضمن تجلیل از پیشینه تاریخی و فرهنگی این منطقه اظهار کرد: اهر یکی از مناطق پرافتخار کشور است که مفاخر بزرگی چون ستارخان، شهید سپهبد باقری و شیخ شهابالدین اهری از آن برخاستهاند. از نظر اقلیمی نیز این منطقه دارای تنوع آبوهوایی و ارتفاعی قابل توجهی است که ظرفیتهای ارزشمندی در بخش کشاورزی ایجاد کرده است.
وی افزود: در بازدیدهای امروز از شهرستانهای اهر و هریس، ضمن بررسی وضعیت واحدهای تولیدی و پروژههای در حال بهرهبرداری، دغدغهها و چالشهای کشاورزان منطقه را از نزدیک شنیدیم و برای رفع آنها برنامهریزی خواهیم کرد.
نوری با اشاره به مشکلات سد ارباطان گفت: این سد که سالها پیش احداث شده و دچار ایرادات فنی است، نیازمند بررسیهای مهندسی و تخصیص منابع مالی برای اصلاح و بهرهبرداری کامل است تا کشاورزان بتوانند از مزایای آن بهرهمند شوند.
