باشگاه خبرنگاران جوان؛ زهرا نجفی - کارگران فلسطینی در شهر غزه، تلاش برای مرمت موزه تاریخی کاخ پاشا را آغاز کرد‌ه‌اند. این بنا در واقع قلعه‌ای چند صد ساله است که به موزه تبدیل شده و در طول جنگ به شدت آسیب دیده است.

با توجه به کمبود شدید تجهیزات در غزه، کارگران فقط از دست و سطل‌های خود برای جمع‌آوری شن، آوار و سنگ‌های شکسته این مکان استفاده می‌کنند و سنگ‌های قابل استفاده مجدد را در یک توده و آوار را در توده دیگری روی هم می‌چینند.

در متون تاریخی آمده است که سلطان عثمانی در قرن سیزدهم بخشی از «قصر الباشا» را ساخته است. بخش‌های دیگر قلعه مربوط به قرن هفدهم و پس از آن است که یک فرماندار عثمانی آنرا تبدیل به خانه خود کرد.

در جریان یکی از بمباران‌های شدید غزه، به ویژه در دسامبر ۲۰۲۳، یک موشک اسرائیلی به کاخ پاشا برخورد کرد و باعث تخریب گسترده این ساختمان تاریخی شد. تصاویر میدانی ثبت شده توسط فعالان، میزان خسارت را نشان می‌دهد که بخش‌های اصلی کاخ را از بین برده و آن را از یک موزه و مکان آموزشی به یک ویرانه تبدیل کرد. بعداً، بولدوزر‌های اسرائیلی برای تکمیل نابودی، در تلاشی آشکار برای ترور هویت شهر غزه، بر روی کاخ غلتیدند.

یونسکو از اکتبر ۲۰۲۳، آسیب‌هایی را در بیش از ۱۰۰ مکان میراث فرهنگی غزه از جمله کاخ پاشا، صومعه سنت هیلاریون و مسجد عمری شناسایی کرده است.

منبع: الجزیره