باشگاه خبرنگاران جوان - به نقل از پایگاه اطلاع رسانی حج و زیارت، «اسدالله رضازاده» متولد ۱۳۱۵ و از زائران اعزامی استان کردستان که از ۲۹ مهرماه مفقود شده بود، روز چهارشنبه ۲۱ آبان توسط وزارت بهداشت عربستان سعودی در یکی از بیمارستان‌های مکه شناسایی شد.

براساس گزارش دریافتی، وی به دلیل بیماری در بیمارستان بستری بوده و در حال حاضر تحت مراقبت‌های پزشکی قرار دارد. همکاران واحد عملیات عمره و هیات پزشکی حج جمهوری اسلامی ایران پیگیر وضعیت درمانی او هستند و بنا بر اعلام رسمی، پس از بهبودی کامل، با نظارت پزشکی به کشور بازگردانده خواهد شد.

موضوع پیگیری وضعیت این زائر در دیدار اخیر علیرضا رشیدیان رئیس سازمان حج و زیارت با وزیر حج عربستان نیز مطرح شده بود.

همچنین دفتر نمایندگی سازمان حج و زیارت ابراز امیدواری کرده است که با پیگیری‌ها و تداوم همکاری‌ها، وضعیت زائر مفقودی موسم حج ۱۴۰۴، آقای دویلی از استان گلستان نیز به زودی روشن شود.