باشگاه خبرنگاران جوان؛ الیاس گندمی _ مدیرکل کتابخانههای عمومی آذربایجان غربی به مناسبت فرارسیدن سیوسومین دوره هفته کتاب جمهوری اسلامی ایران، در گفتگو با خبرنگاران از اجرای بیش از ۵۰۰ برنامه فرهنگی و ترویجی در استان در هفته کتاب و کتابخوانی خبر داد و گفت: افتتاح دومین کتابخانه عمومی سیار استان در ارومیه، آیین گرامیداشت هفته کتاب، برگزاری رویداد "کتابستان مدرسه" در تمامی شهرستانها، برگزاری رویداد "کتاب برای همه" در میادین پرتردد شهرها، عضویت رایگان سراسری، طرح ویژه "قاصدان کتاب" برای مناطق دوردست و اهدای کتاب از جمله این برنامههاست.
خدیجه معصومی برگزاری آیین گرامیداشت سی و سومین هفته کتاب، رونمایی از سه کتاب تقریظی مقام معظم رهبری همزمان با سراسر کشور، اجرای رویداد «کتاب دیجیتال مدرسه» با مشارکت آموزش و پرورش در تمامی شهرستانها و همچنین «رویدادکتاب برای همه» با هدف معرفی کتاب برای عموم جامعه بویژه برای افرادی که آشنایی چندانی با کتابخانه ندارند، و همچنین راهاندازی «رادیو کتاب» در میدان انقلاب ارومیه با هدف آشناسازی افراد با کتاب و کتابخوانی و کتابخانهها را از دیگر برنامههای هفته کتاب عنوان کرد.
وی ادامه داد: در هفته کتاب تفاهمنامهای با آموزش و پرورش استان امضا می شود که براساس آن کتابداران با حضور در مدارس، کتابها را با زبان هنر به دانشآموزان معرفی کنند.
مدیرکل کتابخانههای عمومی آذربایجان غربی با تاکید بر اینکه کتابخانهها در حال گذر از سیستم سنتی به سمت نقشآفرینی فعال فرهنگی و اجتماعی هستند، اظهار کرد: کتابخانهها امروز دیگر تنها محل نگهداری و امانت کتاب نیستند، بلکه به مراکز پویا و اثرگذار فرهنگی و اجتماعی تبدیل شدهاند.
معصومی یادآور شد: از رویکردهای اصلی نهاد کتابخانهها میتوان به ارتقای خلاقیت و نوآوری، بازطراحی خدمات برای کارآمدی بیشتر، تمرکز بر تحول فناورانه و ایفای نقش مؤثر در توسعه فرهنگ عمومی و کتابخوانی اشاره کرد.
وی گفت: امسال کتابخانههای عمومی، ۹ جایزه نشان ملی به نفرات برتر کتابخانهها در نظر گرفته است که این جایزه به کتابخانههایی که در امر ترویج فرهنگ کتابخوانی فعال هستند اعطا میشود که از جمله آنها کتابخانه مرکزی ارومیه و آیت الله کاشانی ماکو است.
مدیرکل کتابخانههای عمومی آذربایجانغربی به رویکرد جدید کتابخانههای عمومی استان اشاره کرد و گفت: در این رویکرد هسته سنتی کتابخانه بازآفرینی شده و فضای جدیدی برای یادگیری دائمی در کنار دانشگاه فراهم میشود.
وی ادامه داد: همچنین بازطراحی فضای فیزیکی کتابخانهها نیز در دستور کار است و به منظور کارآمد کردن خدمات کتابخانهها این کار انجام میگیرد.
معصومی به بخش ویژه خلاقیت نوجوانان اشاره کرد و گفت: تلاش بر این است تا فضا براساس فنآوریهای نوین برای نوجوانان طراحی شود.
وی تحول فناورانه و دیجیتال را از دیگر رویکردهای کتابخانههای عمومی استان عنوان کرد و گفت: بر اساس این رویکرد، امکان عضویت آنلاین برای افراد در هر نقطهای که باشند فراهم میشود؛ همچنین افراد ثبت نام کننده میتوانند کارت عضویت مجازی دریافت کنند.
در استان آذربایجان غربی ۶۷ هزار نفر عضو فعال ۷۷ باب کتابخانه عمومی، ۲۵ کتابخانه مشارکتی و مستقل و ۹ باب سالن مطالعه خودگردان است.