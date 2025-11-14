باشگاه خبرنگاران جوان؛ مریم طایفه - ابراهیم قاسمپور پیشکسوت فوتبال در گفت و گو با خبرنگار ورزشی باشگاه خبرنگاران جوان درباره پیروزی تیم ملی ایران برابر تیم ملی کیپ ورد در ضربات پنالتی تورنمنت چهارجانبه العین امارات اظهار کرد: من دقیقا نمی‌دانم که کیپ ورد کجای نقشه قرار دارد. آنچه من از بازی دیشب دیدم تیم کیپ ورد فوتبال سرتر، با برنامه‌تر و روان‌تر نسبت به ما بازی کرد و مالکیت توپ بیشتری هم در اختیار داشت. چیزی که در تیم ملی فوتبال ما مشاهده می‌شد، جمع شدن در یک سوم دفاعی بود.

او افزود: همچنین گل نخوردن در اولویت اول تیم ملی فوتبال قرار داشت و بعد از آن دل خوش کردن به ضد حملات و اتفاقاتی که در فوتبال به نفع تیم رقم بخورد. در نهایت هم بازی با ضربات پنالتی به نفع ایران تمام شد. به نظرم کیپ ورد تیم بدی نبود و فوتبال را بهتر از ما بازی کرد.

تیم ملی فوتبال با همین بازیکنان به جام جهانی می رود

قاسمپور درباره اینکه ترکیب تیم ملی فوتبال ایران در بازی با کیپ ورد چطور ارزیابی می‌کند، گفت: همان ترکیب همیشگی با یکی، ۲ جابه جایی را شاهد بودیم. مثلا کنعانی زادگان در این بازی نبود و به جایش مجید حسینی بازی کرد. به هر حال ترکیب تیم ملی ایران مشخص است و خیلی تغییر و تحولاتی در آن ایجاد نشده و نمی‌شود. تمام نفرات تیم ملی فوتبال همین‌ها هستند و مطمئنا همین بازیکنان در جام جهانی هم هستند.

یک مقدار کفه ترازو به نفع تیم کیپ ورد بود

پیشکسوت فوتبال درباره اینکه انتظار داشت که تیم ملی کیپ ورد حریف ناشناخته بتواند آن قدر خوب بازی کند، گفت: درست است تعداد تیم‌ها در جام جهانی به ۴۸ تیم افزایش یافته است، اما تیم‌هایی که صعود کردند یکسری توانایی‌هایی داشتند که مسافر جام جهانی شدند. بازی پایاپای بود و یک مقدار کفه ترازو به نفع کیپ ورد بود.

تجربه بیشتر باعث برتری ایران در ضربات پنالتی شد

او درباره اینکه تیم ملی ایران توانست در ضربات پنالتی از سد تیم کیپ ورد عبور کند، بیان کرد: روحیه، تجربه بازیکن در زدن ضربه پنالتی و یک درصدی هم شانس تاثیرگذار است. درست است یکسری از بازیکنان کیپ ورد در کشور‌های دیگر بازی می‌کنند، اما تیم ملی ما بازیکنان باتجربه بیشتری داشت و این تجربه به آنها کمک کرد تا در ضربات پنالتی به برتری برسند.

بازی با مصر باعث آشکار شدن نقاط ضعف تیم ملی می شود

قاسمپور درباره اینکه تیم ملی ایران با برنده بازی ازبکستان و مصر بازی خواهد کرد و به نظرش تقابل با کدامیک از این ۲ تیم خوب است، گفت: من در لیگ مصر بازی کردم و شناختی از فوتبال این کشور دارم و اصلا تاریخچه فوتبال این کشور را می‌دانم. مصر تیمی نسبتا قوی و چند دوره قهرمان جام ملت‌های آفریقا شده است. اگر به مصربخوریم و فشار بیشتری به تیم ملی ما بیاید و نقاط ضعفمان بیشتر آشکار شود بهتر است. اگرچه ما در چند بازی گذشته نتوانستیم ازبکستان را ببریم و حتی شکست خوردیم. البته به نظرم تیم ملی مصر قوی‌تر از ازبکستان است.

عیار تیم ملی ایران در بازی با تیم های قوی تر و مطرح مشخص می شود

پیشکسوت فوتبال درباره اینکه تیم ملی فوتبال ایران برابر تیم کیپ ورد محک جدی خورد، گفت: تورنمنت العین امارات مسابقات متوسطی است و تیم‌های صاحب نام و قدرتمند در این تورنمنت حضور ندارند و ۲ بازی بیشتر انجام نمی‌شود. من امیدوارم تا جام جهانی با تیم‌هایی به مراتب قوی‌تر و مطرح‌تر و شناخته شده‌تر بازی کنیم تا عیار ما مشخص شود.

عیار تیم ملی در خط دفاع در بازی با کیپ ورد سنجیده نشد

او درباره اینکه ساختار دفاعی تیم ملی فوتبال در بازی با کیپ ورد محک خورد، گفت: تیم کیپ ورد آن قدر فشار نیاورد و بیشتر مالکیت توپ در دستش بود و حملاتش زهر دار نبود و موقعیت چندانی به دست نیاورد. بیشتر توپ در یک سوم میانی و وسط زمین بود و اگر توپی به یک سوم دفاعی ما می‌آمد خیلی موقعیت گل نداشتند. در بازی‌هایی که زیاد سنگین نیست و حریف هم آن چنان قدرتی ندارد، نمی توانیم عیار تیم ملی را در خط دفاع بسنجیم. سیاست مربیان تیم ملی این بود که بازیکنان در یک سوم دفاعی جمع شوند تا اول گل نخورند و بعد از تصاحب توپ ضد حمله کنند. وقتی ملی پوشان ضد حمله می‌کردند در ضربات آخر موفق به گلزنی نبودند.

قاسمپور درباره اینکه مربی ایتالیایی می‌تواند به تیم ملی فوتبال ایران کمک کند، گفت: من شناختی ندارم. اگر این مربی رزومه خوبی داشته باشد و کادر فنی هم بتواند از تجربیاتش استفاده کند به طور حتم می‌تواند به تیم ملی کمک کند.

قهرمانی در تورنمنت العین امارات دور از دسترس نیست

او درباره اینکه تیم ملی فوتبال ایران می‌تواند قهرمان تورنمنت العین امارات شود، گفت: قهرمانی در این تورنمت دور از دسترس نیست و تورنمنت خیلی قوی و فشرده‌ای نیست و ۲ بازی هست. اگر تیم ملی ایران به مصر بخورد کارش سخت می‌شود. در صورتی که در دیدار فینال به لاک دفاعی برویم تا بازی مساوی شود و به ضربات پنالتی کشیده شود در آن صورت هر تیمی شانس برنده شدن در ضربات پنالتی را دارد.