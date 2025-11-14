باشگاه خبرنگاران جوان ؛ الیاس گندمی _ استاندار آذربایجانغربی در آیین اختتامیه هفتاد و هفتمین اجلاس رؤسای شوراهای اسلامی کلانشهرها و مراکز استانها، که به میزبانی ارومیه برگزار شد، با تأکید بر ضرورت تحول فکری در مدیریت شهری، گفت: معضل حاشیهنشینی تنها با نگاه اجرایی و محدود قابلرفع نیست، بلکه نیازمند تغییر نگرش و استفاده مؤثر از ظرفیتها و اختیارات قانونی موجود است.
رضا رحمانی با بیان اینکه در حوزه شورا و شهرداری، هیچ فاصله و تفاوتی وجود ندارد و کارها با همبستگی و اتحاد پیش میرود، افزود: این امر فرصتهای ارزشمندی برای توسعه استان فراهم کرده و تعامل مستمر با شهرداران موجب شده تا آذربایجانغربی در موقعیتهای استراتژیک بینظیری قرار گیرد.
وی همچنین با تأکید بر نقش شوراهای اسلامی در پیشبرد توسعه شهری، خاطرنشان کرد: شوراها باید از اختلافات طولانیمدت پرهیز کنند و با حفظ اتحاد، مسیر توسعه را هموار سازند.
استاندار آذربایجانغربی با اشاره به اینکه مشکلات درآمدی و منابع پایدار شهرداریها موضوعی چندساله است، افزود: استانداری آمادگی دارد با همراهی شوراها و شهرداریها، گامهای مؤثری در جهت توسعه و بهبود زیرساختهای شهری در سطح استان بردارد.
هفتاد و هفتمین اجلاس مجمع مشورتی با شعار «شوراها؛ نماد مشارکت مردم در فرآیند تصمیمگیری، برنامهریزی و نظارت در سطوح محلی» طی دو روز در ارومیه برگزار شد
در روز نخست، چهار کارگروه تخصصی اقتصادی و حقوقی، سلامت، خدمات و محیطزیست شهری، فرهنگی و اجتماعی، توسعه و عمران شهری به تحلیل و بررسی چالشها و مسائل موجود پرداخته و مصوبات و نتایج این بررسیها در جلسه نهایی مجمع ارائه شد.
در این همایش همچنین با حضور متخصصان، مسئولان شهری و روسای شوراهای کلانشهرها و مراکز استانها، راهکارهای اجرایی مدیریت یکپارچه شهری مورد بررسی قرار گرفت.
در نخستین روز اجلاس، شرکتکنندگان ضمن حضور در آیین افتتاحیه، در کمیسیونهای تخصصی حضور یافته و از پروژههای عمرانی، سرمایهگذاری و گردشگری شهر ارومیه بازدید کردند.
در آیین اختتامیه نیز رؤسای کمیسیونهای تخصصی گزارشهای خود را ارائه کردند و رؤسای شوراهای اسلامی مراکز استانها به بیان دیدگاهها و پیشنهادهای خود پرداختند.