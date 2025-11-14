باشگاه خبرنگاران جوان؛ سید سجاد حسنی بالاجاده - سید اسماعیل علوی مدیر جهاد کشاورزی شهرستان ساری، در تشریح جزئیات یک عملیات ضربتی، گفت: به دنبال دستورات مقام محترم قضایی، اکیپی متشکل از دستگاه‌های خدمات رسان و جهاد کشاورزی در مهرماه نسبت به قطع انشعاب تمامی احکام موجود اقدام کرد و مقرر شد تا پایان آبان ماه نسبت به اجرای تمامی احکام معوق نیز اقدام نماییم.

او با اشاره به آمار عملیات اخیر، افزود: از ابتدای آبان ماه تاکنون، ۱۴ مورد از احکام قلع و قمع باقیمانده اجرا شد که با احتساب این تعداد، مجموع اجرائیات احکام قلع و قمع بر اساس ماده ۳ قانون حفظ کاربری اراضی به ۲۸ مورد رسید.

مدیر جهاد کشاورزی ساری گفت: این اقدامات منجر به آزادسازی و بازگشت ۴۵۰۰ متر مربع از اراضی کشاورزی به چرخه تولید شد.

علوی در ادامه با تأکید بر تداوم این روند، افزود: تا پایان آبان ماه برنامه داریم تمامی احکامی که قابلیت اجرا دارند و مشکلی ندارند را با قاطعیت اجرا کنیم.

او با هشداری جدی به شهروندان، گفت: مردم قبل از انجام هرگونه ساخت وساز یا خرید زمین، استعلام‌های لازم را از مبادی و دستگاه‌های مربوطه دریافت کنند. این هشدار در راستای صیانت از اراضی باارزش کشاورزی و تأمین امنیت غذایی کشور صادر شده است.