باشگاه خبرنگاران جوان - رئیس اداره تصادفات پلیس راهور تهران بزرگ از وقوع ۱ فقره تصادف فوتی در هفته‌ای که گذشت خبر داد و گفت: خوشبختانه شهر تهران شاهد کاهش چشمگیر تصادفات فوتی بوده؛ تخطی از سرعت مطمئنه و عدم توانایی در کنترل وسیله نقلیه مهم‌ترین علت وقوع این تصادف بوده است.

سرهنگ رابعه جوانبخت رئیس اداره تصادفات پلیس راهور تهران بزرگ درباره تنها حادثه فوتی هفته‌ای که گذشت گفت: حوالی ساعت ۰۲:۰۰ بامداد یکشنبه ۱۸ آبان ماه در موقعیت بزرگراه شهید صیاد شیرازی مسیر جنوب به شمال - بزرگراه شهید همت یک دستگاه خودرو سواری پژو ۲۰۶ به علت عدم توانایی در کنترل وسیله نقلیه ناشی از تخطی از سرعت مطمئنه از سوی راننده، پس از برخورد با مانع کناری راه (پایه‌های پل) واژگون شده است.

وی در ادامه افزود: متأسفانه در اثر این حادثه راننده که آقایی حدود ۲۴ ساله بوده در اثر شدت ضربه و جراحات وارده در دم جان خود را از دست داد.

سرهنگ جوانبخت اظهار داشت: علت این تصادف عدم توانایی در کنترل وسیله نقلیه ناشی از تخطی از سرعت مطمئنه از جانب راننده جوان رخ داده بنابراین از تمام رانندگان عزیز تقاضا داریم که با سرعت مطمئنه در معابر شهری و بزرگراهی حرکت کنند تا بتوانند در هنگام مواجهه با خطر توانایی کنترل وسیله نقلیه خود را داشته باشند تا شاهد وقوع چنین حوادث ناگواری در سطح شهر نباشیم.

وی همچنین افزود: سرعت مطمئنه سرعتی است که راننده در آن توانایی کنترل کامل وسیله نقلیه خود را داشته باشد. رعایت سرعت مطمئنه و قوانین راهنمایی و رانندگی، کلید پیشگیری از چنین حوادث تلخ در پایتخت است.