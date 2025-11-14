پلیس هند موجی از عملیات گسترده را علیه حزب جماعت اسلامی، گروه سیاسی ممنوعه در کشمیر، انجام داده است.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ اعظم پورکند - پلیس هند موجی از عملیات گسترده را علیه یک حزب سیاسی ممنوعه در کشمیر مورد مناقشه انجام داده است. این اقدام روز‌ها پس از مرگبارترین انفجار در پایتخت این کشور در طی بیش از یک دهه رخ داده است.

هنوز تأییدی مبنی بر ارتباط بازرسی‌های این هفته با انفجار روز دوشنبه — که دست‌کم ۱۲ نفر را در نزدیکی قلعه سرخ در بخش قدیمی دهلی به کام مرگ کشید — وجود ندارد.

اما این عملیات نشان‌دهنده تلاش مجدد پلیس برای سخت‌گیری امنیتی پس از انفجاری است که دولت آن را «یک حادثه تروریستی شنیع» خوانده و «نیرو‌های ضد ملی» را مقصر دانسته است.

بر اساس بیانیه‌های پلیس ناحیه‌ای از سراسر بخش تحت کنترل هند از این قلمرو هیمالیایی، بسیاری از این عملیات‌ها از روز چهارشنبه صورت گرفته است.

کشمیر از زمان استقلال هند و پاکستان از حاکمیت انگلیس در سال ۱۹۴۷ بین این دو کشور تقسیم شده و هر دو ادعای مالکیت کامل این قلمرو هیمالیایی را دارند. تنش‌ها بین دهلی نو و اسلام‌آباد همچنان بالا است.

پلیس، از جمله در مناطق آوانتیپورا، باندیپورا، گاندربال، شوپیان و ساپور در کشمیر، بیانیه‌هایی درباره این عملیات صادر کردند که گفتند هدف آن حزب جماعت اسلامی (JeI) بوده است.

دولت ملی‌گرای هندوی نارندرا مودی، نخست‌وزیر هند، در سال ۲۰۱۹ شاخه کشمیر جماعت اسلامی را به عنوان یک «انجمن غیرقانونی» ممنوع اعلام کرد.

منبع: خبرگزاری فرانسه

