باشگاه خبرنگاران جوان - نوروزیان کارشناس اداره کل هواشناسی مازندران گفت: آسمان استان از امروز تا ظهر دوشنبه صاف تا قسمتی ابری پیش بینی می‌شود.

او با اشاره به اینکه طی این مدت جو استان پایدار است؛ افزود: امروز جمعه و فردا شنبه گاهی افزایش ابر را خواهیم داشت و شرایط برای مه صبحگاهی فراهم است.

نوروزیان گفت: از اواسط وقت دوشنبه جو استان ناپایدار می‌شود که شاهد وزش باد و افزایش ابر خواهیم بود و از دوشنبه شب تا صبح سه شنبه بارش پراکنده باران بویژه در نیمه غبربی استان پیش بینی می‌شود.

کارشناس هواشناسی مازندران افزود: آسمان استان از سه شنبه تا پایان هفته صاف با افزایش نسبی دما پیش بینی می‌شود.

نوروزیان در ادامه گفت: دیروز پل سفید و گلوگاه با ۲۶ درجه سانتی گراد گرمترین و صبح امروز بلده با یک درجه زیر صفر سردترین مناطق استان گزارش شد.

به گفته نوروزیان دریا امروز با موج کوتاه همراه و برای فعالیت‌های دریایی مناسب است.

منبع:خبرگزاری صدا و سیمای مازندران

